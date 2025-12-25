中國硬砍赴日人數到「60%」! 矢板明夫：拍腦門治國讓人哭笑不得

日本媒體共同社報導揭露中國當局要求各地旅行社「控制」赴日簽證申請，要把中國人去日本的人數砍到原來的60%。（圖為訪日旅客示意圖） 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 日本媒體共同社報導揭露中國當局要求各地旅行社「控制」赴日簽證申請，要把中國人去日本的人數硬生生砍到原來的60%。理由是之前就一直在宣傳的「日本治安不好」、「對中國人不友善」等等。對此，資深媒體人矢板明夫直呼：「讓人哭笑不得。」並感嘆，真正可悲的不是日本的經濟損失，中國人至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國的陰影之下。

矢板明夫在臉書發文寫道，中國人去日本的理由有旅遊、探親、看病、做生意、留學等等具體而真實的生活需求。但是被一個突如其來的數字限制了，因為「領導不高興」，所以必須「降到60%」。但任何一個正常社會都知道，出不出國，是個人的選擇，根本不應該是國家的指標。

廣告 廣告

矢板明夫進一步指出：「不是50%，也不是70%，完全沒有科學依據，可能領導認為這個數字『既表達了不滿，又對實際經濟傷害不大』。這個60%，讓人立刻連想到中國建國之初、毛澤東在鎮壓反革命運動中明確提出的，要『殺掉人口的千分之一』，也就是 0.1%。」

矢板明夫續指：「理由也很直白：不殺到這個比例，『反革命氣焰壓不下去』、人民也感受不到政權的威力。於是，這個「拍腦門」得來的數字，成了全國各地方政府行動的標準。根據中國官方後來的統計，這場運動中被處決的『國民黨餘孽』與各類『壞人』，最後達到了一百萬人以上。不難想像其中有多少冤假錯案。」

矢板明夫提到：「1957年的反右運動更荒唐。毛澤東說『右派要佔知識份子的5%』，要求必須湊齊。於是，各單位大興文字獄，回顧過去幾年來每個人寫過的文章、說過的話，只要有一點瑕疵，立刻劃為右派。拼命地在湊數字。有人開會時去上了一趟廁所，回來就被劃成右派了，只因為『比例還沒達到』。」

矢板明夫直言，當時被認定為右派的人都遭到批鬥、流放，很多人家破人亡。今天的60%和當年的0.1%、5%本質上沒有任何不同。先有政治情緒，再用比例裁切現實。過去裁掉的是人命與人生；今天裁掉的是經濟、自由與常識。真正可悲的，不是去日本的旅客人數被減到60%造成日本的經濟損失，而是中國人至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國的陰影之下。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本外務省公開1994年外交文件！解密中國為阻李登輝訪日 用這招威脅

明治、鹽野義回流原料藥生產 避中國供應風險