中國示警「日本危險」別去！台旅遊達人「這理由」認了

生活中心／李明融報導

在春節連假到來之際，日本成為許多遊客旅遊的首選國家之一，不過中國外交部日前發布提醒，點名日本「治安不佳、地震頻繁」，呼籲農曆春節期間避免前往日本，對此，旅日達人林氏璧就發文笑了，認同中國外交部說的「危險」直言「怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦」。

中國示警「日本危險」別去！台灣旅遊達人「笑了猛點頭」認：真的會破產

中國外交部呼籲民眾不要前往日本，這次理由僅和去年多一個「地震頻繁」。（示意圖／民視新聞網資料照）

林氏璧在粉專表示，日前中國外交部提到，「近期日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅」。農曆春節即將到來，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和衍生災害預警資訊，提高安全防範意識，加強自我保護。

廣告 廣告

中國示警「日本危險」別去！台灣旅遊達人「笑了猛點頭」認：真的會破產

台灣網友看了大酸「怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦」。（示意圖／民視新聞網資料照）

中國發布提醒之前，中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空等3大航空公司同步公告，將中日航線的免費退改票期限，從原本的3月28日大幅延長至10月24日，另外，2月往返中日的航線中，已知有49條航線被取消，1月中日航班取消率更高達47.2%；對此，林氏璧表示中國外交部一樣的話早在去年11月就說過了，直言「怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦」，最後忍不住開酸「是的，日本真的是很危險的國家呀」。貼文曝光後，吸引大批台灣網友的共鳴「2月東北賞雪、4月名古屋吉卜力，等我」、「F1和櫻花我來了」、「這真是今天聽到最好的消息」、「有這種好事，該買機票了」、「日本真的很危險，錢包會莫名其妙被吸乾，好可怕、太可怕、超可怕」。

原文出處：中國示警「日本危險」別去！台灣旅遊達人「笑了猛點頭」認：真的會破產

更多民視新聞報導

過年前天氣型態曝光！氣象專家示警：最低溫才剛要開始

交通新法「2違規」罰鍰調高！最高恐秒噴7200元

2025最常被盜密碼排名曝！這「連續6數字」連霸

