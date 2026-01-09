中國社媒出現的「反清復明」爭議：有關中國、中國人與「1644史觀」的討論
近期，中國當局集中處理了一批討論、號召「反清復明」的貼文和賬號，首次提出「1644史觀」這個名詞，並將其與「極端女權」等中國當局長期打壓的意見並列。
對於接受BBC中文訪問的多位歷史學者來說，這是他們研究生涯首次見到「1644史觀」這個名詞，它指的是將中國近現代的落後和屈辱全部歸咎於1644年滿清入關，認為滿清政權將中國帶向滅亡。
與此同時，在中國社交媒體上，「悼明文學」逐漸從網絡趣味梗變成一個混摻嚴肅的議題，人們憐惜明末皇帝崇禎的命運，認為明朝並非專制、相反它極為開放，只是這些開放的文明火苗被滿清政權淹沒等。一些民眾提出是清政府將《永樂大典》上的光刻機技術送給西方，導致「中國現在還在被卡脖子」。《紅樓夢》索隱派也再次嶄露頭角，「黛玉葬花」也被認為是「葬華」，曹雪芹被民眾推向「悼明鼻祖」的位置。
這些説法盡管來源經不起推敲——一些賬號無端指出「裹小腳」是清朝對漢族人的蓄意打壓，並由此構建一套完整的民族仇恨陰謀論，盡管有史料記載「裹小腳」起源於宋明理學。但這些陰謀論動輒在社交網絡上獲得大量關注、轉發，並逐漸形成一股難以忽視的潮流。
去年12月中，「浙江宣傳」官方賬號發布文章《警惕「1644史觀」帶亂了節奏》，首次將「1644史觀」放進政府語錄，將此次「悼明」潮推向一個新高度。
這篇文章指出，「1644史觀」是一些「自媒體通過截取碎片化史料、輸出情緒化觀點、製造爭議性話題來收割流量，嚴重誤導認知」，批駁這個討論是「刻意歪曲歷史」，「与境外某些旨在解构中国历史连续性的叙事形成了呼应，为那些试图否定中国统一多民族国家历史合法性的论述提供口实」。
與此同時，一些不同程度參與「反清復明」討論的帳號也被陸續關停，沒有任何部門、公司對此做出明確解釋。
當現代中國人開始談論「反清復明」，他們到底在討論什麼？中國當局為何對此次歷史討論如此重視？又為何在定性問題上閃爍其詞？背後有哪些敘事邏輯問題？
什麼是「1644史觀」？
這是「1644史觀」這個名詞首次進入官方話語系統。
這個新興的「史觀」可追溯至民國時期，彼時，中國知識分子嘗試在明清歷史中找到中國落後的原因，最終將屈辱的根源定在清軍入關。清朝之前的中國被認呈現出顯著的全球影響力，綜合國力位居世界第一。然而，歷史轉折點似乎定在清朝，民眾認是因清政府的無能統治，這才導致了中國進入苦難的近代。
在此基礎上，作最後一個由非漢族人統治的清政府被用來和最後一個由漢族人統治的明朝做對比，民衆歌頌明朝的偉大，經濟繁榮，物產豐盛，科技世界領先，四大名著和「鄭和下西洋」都在此時代發生。
明朝作為最後一個漢族人統治的封建王朝，被用來和最後一個非漢族人，也就是滿族人統治的清朝做對比。在此基礎上，關於漢族和滿族人的討論同樣浮上社交網路。
在當下，中國再次在對日本問題上陷入外交困境，和美國的談判未如中國民眾預期那樣進行，民衆於是開始回溯中國是從哪一步開始落後於世界，有人認為是滿清政權拖後腿，滿族人耽誤了中國的發展，終結了中國的世界領先地位。
為何會不斷出現「反清復明」的討論
對於一些網絡民眾來說，明朝似乎總是指向一個開放輝煌的時期，而在中國官方敘事裡，近代的一百年是屈辱的一百年，是和滿清牢牢捆綁在一起的一段時間，這讓很多民眾認為中國當下在國際舞台上的落魄是清政府無能的滯後體現。
清華大學歷史系博士後研究員黃勃在與BBC中文對話時指出，清末是歷史上海外參與最多的一個時期，清末法律裡寫明國外華人的父母中、只要有一位還是中國人，那麼他就算清朝公民。當時海外有屠殺華人行為，清政府也會出面提告。
美國印第安納大學歷史及東亞系助理教授王飛仙教授根據自己多年觀察表示，她認為此次「反清復明」話題的翻紅背後是強烈的民間焦躁和不安。
中國近期對日本的強硬態度、早些時候在關稅上的碰壁，都和中國此前所宣揚的「國泰民安」、「富強大國」願景相違背——民眾更直接地意識到了中國的國際聲音並沒有其所宣稱的那樣洪亮，如此龐大的經濟體並沒有得到贏家該有的尊重。
她說，在這樣的情況下，「1644史觀」、也就是宣傳滿清入關結束了中國的榮耀這樣一個極為新興的學說就進入了大眾視野，它將中國今日的弱勢和滿人聯系起來，盡管情境幾乎完全不同，但邏輯上是高度相似的。
「我們歷史學家不會說如果某件事情不發生就會怎麼樣，原因是很多事情之所以發生，是有它非常復雜的連鎖效應以及一些意外性，不是說如果我們把其中一個壞元素移除了，所有問題就會迎刃而解，其實不是這樣的，」王飛仙這樣說。
王飛仙指出，由於明清時代相近，史料相對豐厚，明清志怪小說很多，以此為藍本的文學創作極為常見，文化較為普及，當民眾需要將歷史作為一種途徑來討論在當下遇到的問題、此間所要疏解的情緒的時候，明清就會成為一個親近的例子。
「正是缺失的正清史，才使得民間的這些意識形態得以流行，」王飛仙這樣說。
明清討論如何塑造「中國」概念
不難看出，關於明清史的討論實際給今天的「中國」和與之一體兩面的中國正統歷史釐清道路，這也是今次「反清復明」大討論中，官方不斷下場以正視聽的主要原因。
多位歷史學家對BBC中文表示，關於明清的的討論奠定了「何為中國」這個議題的基礎，在一些情況下，明清之爭甚至關系到中國統治者政權正當性問題——尤其在疆域和民族兩大問題上。
美國柯蓋德大學（Colgate University）的魯大維（David Robinson）在接受BBC中文訪問時表示，清朝劃定了現代中華人民共和國（除了蒙古外）的疆界，並大力整合了西藏、蒙古、新疆和滿洲（今東北三省）的人民。從19世紀中期到20世紀初，清朝為了應對西方和日本的挑戰，借鑑了他們的教育、軍事、外交、金融、衛生、文化和政治體系等，這些都最終間接促成了1912年中華民國的建立。
王飛仙亦指出，中華人民共和國的疆域基本上是承襲了中華民國的疆域，中華民國的疆域亦承襲自清朝的疆域。多民族的架構，或者今天西藏、蒙古、新疆、台灣等地區被認為是「中國不可分割的一部分」，基底也來自於秦，但這就給「反清復明」這類說法一種風險——如果復明，那麼如何解釋這些在清代的時候才增加出來的領土？
從民族劃分上來說，此前，在中國民間關於「民族英雄」這個詞多有爭議。一些民眾指出，為何譴責日本侵華、但是並不譴責滿族人對漢族人的屠殺。
黃勃在接受BBC中文訪問時提到，這裡還要分析「民族國家」這個誕生於非常近代的觀念，從這個意識的發源開始，國族、民族等族群之間才有了「你」和「我」這個概念，這在官方角度來說是很重要的一種敘事。
此前，「中華」是一個以「禮制」延續的文明體，並不符合現在民族國家這個概念，因為沒有固定的民族，也沒有中華民族都是來自同一個祖先這個概念。一戰時期，法國開始提出「大家都是法國人」，中國在抗日戰爭開始之後出現了「外敵」這個概念。
這種「內」和「外」、「敵」和「我」的區分對於當局來說很重要。
王飛仙教授亦指出，對於官方來說，在這種情況下，他們確實亦會面臨民族解釋上的問題，但對於當局來說，二者之間的差別來自於官方所依據的意識形態——也就是「中華民族偉大復興」這個概念。這個名詞強調多元一體，因此我們也會看到在過去數十年裡，中國當局一直在小心淡化民族之間的沖突矛盾，或者用一種遠距的方式去處理它。
比如說，清朝對准噶爾地區的「征服」這個行為用詞就是被禁止的——准噶爾就是今天的新疆地區，用「征服」就隱含著這個地區本來不屬於中國的一部分這個問題。此外，這樣的區分也可能會挑起兄弟民族之間的不愉快。
但如果將這個敘事放進滿清這個概念裡作為一個整體，並著重強調這是中國文化和中國歷史延續不可分割的一部分、亦是中國王朝歷代中一部分，那麼這個故事就從兩個不同族群之間的屠殺、變成了國家的內戰。但即便如此，延續這個邏輯的話，「太平天國運動」亦應得到紀念，追溯向上就有很多無法自圓其說的部分。
魯大維指出，明朝和現代中國、以及「中國人」這個身份的連結並非涇渭分明，原因有幾：明朝的朝廷和文人墨客時有宣稱明朝開國皇帝在蒙古人侵佔「中國文化」之後對其進行了淨化，此外，明朝還致力於區分「華夷之辨」與「華夷之限」。
但與此同時，明朝早期就在積極招募蒙古人、女真人、朝鮮人、西藏人和中亞人以加入明朝的軍隊和政府，由此我們可以說，通過將非漢族人納入明朝的政治版圖、鼓勵漢族人向南方地區遷徙，明朝創造了一個更加包容的「中國」，並為「成為中國人」開闊了更多道路。
「中華民族」下的官方敘事糾結
盡管中共自建政後，在蘇聯的影響下確認了50多個少數民族，並在少數民族聚居區設立自治行政單位，但當局在敘事上不斷強化「中華民族」的概念。
中國領導人習近平在2012年上台後，進一步提出「中華民族共同體」的概念，強調中國作為一個多民族國家「是由各民族共同締造的」。一部名為《民族團結進步促進法》的法律預計也將在近期通過，該法律草案首次以專門法律的形式，將「民族團結」系統性地納入國家治理的頂層設計。
在這樣的意識形態主導下，北京曾下令宣傳部門和媒體不得再用「滿清」一詞，而歷史上的漢族抗金名將岳飛和抗元名臣文天祥也在教科書中被避免稱為「民族英雄」。
這甚至影響到了中共對於清朝正史的修訂。中國當前的疆域很大程度上繼承自清朝，其對陸地和海權聲索的正當性也與清朝時期的領土范圍密切相關。
中國歷史上一直有「易代修史」的傳統，每個朝代都會編纂一部前朝的正史。2002年，中共重啟因文革而耽擱的《清史》編纂項目，希望該書能取代不夠完善的《清史稿》。
但據《華爾街日報》報導，清史編纂委員會3000多萬字的書稿在2023年遭到全面批評，稱其過於偏離官方觀點，這部史學著作的出版時間也被推遲。
報導稱，審批者表示，書稿應強調清朝統治者統治了一個統一的多民族國家。這種說法有助於中共證明其目前對蒙古族、藏族、維吾爾族和其他非漢族群體聚居的廣袤領土的統治具有正當性。
盡管官方近年來竭力推動「中華民族共同體」敘事，並淡化對於漢族的提及，但與之產生鮮明對比的，是民間漢民族主義情緒的高漲。
許多人呼籲抵制帶有滿族元素的旗袍和馬褂，以漢服取而代之。甚至連吳京、關曉彤等滿族演員的社交媒體賬號也遭到一些網絡噴子的圍攻。
還有一些網民提出「元清非中國論」，即質疑蒙古人建立的元朝和滿人建立的清朝是否應被列入中國歷史。「崖山之後無中國、明亡之後無華夏」的說法在中國社交媒體上廣為流傳。
他們反問稱，按照類似的邏輯，如果日本在二戰中成功佔領中國並與中國人融合，難道日本也可以成為中華民族的一部分？
這樣的論調顯然讓當局感到尷尬。習近平親自主導成立的中國歷史研究院在2021年的一篇批駁文章中將該說法歸咎於20世紀日本的歷史學家，稱其是「為了對日本發動侵華戰爭提供輿論支撐而臆造出來的說辭」。
中國社媒上的「明粉」與「皇漢」
在中國社交媒體上，「明粉」與「皇漢」是兩個一定程度上重合，但又有所區別的小眾群體。長期以來，他們多止步於歷史和文化圈子，並未為大眾所知。
其中，「明粉」是中國最後一個漢人王朝明朝的忠實粉絲。他們將近代中國的衰落與屈辱，歸咎於滿人推翻明朝後建立的清朝。
許多「明粉」認為，明代中國擁有可以與西方媲美的先進火器等科技，但清廷後來的閉關鎖國政策以及對於漢文化的打壓，導致中國落後於西方。
還有「明粉」認為，中國的娛樂行業曾過度被清朝文化所代表，例如有大量的「辮子戲」歌頌康熙、雍正等滿族帝王，卻沒有充足展示《揚州十日》等清初滿人對漢人的殺戮。
2008年，曾以在中國央視《百家講壇》節目中講清史而聞名的歷史學家閻崇年，因被指「美化」滿清，而在一個簽售會上公開遭到掌摑。
相比之下，「皇漢」則被視為是一種漢民族主義者。他們認為佔中國人口絕大多數的漢人在當局的「民族團結」政策下受到「排擠」和「打壓」。
他們反對針對漢族的計劃生育政策以及針對少數民族的高考加分政策，並希望推動漢服等傳統文化的復興。
對於特權階級的仇恨也一齊助長了「反清復明」的討論——一些民眾將被稱為「格格」的關曉彤、以及最近留辮子出席活動的吳京一起打進「滿清遺害」的範疇，加以批判抵制。
可以說，正是這些基於現實的不滿和對特權的不公，推動了「明粉」和「皇漢」在中國互聯網上經久不衰。
