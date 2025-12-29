中國社媒流傳質疑沖繩主權影片 日本政府反駁

（中央社東京29日綜合外電報導）中國社群媒體近日相繼出現有日本人的影片被擅自加工，影片被上「琉球是中國領土」等字幕的案例。日本政府發言人木原稔近日回應，「沖繩是我國領土，毫無疑問」。

日本電視台（Nippon TV）報導，像是有一名日本女性在街上散步的影片，出現簡體中文的字幕「我是琉球女孩，如果我去中國生活，你們會帶我吃什麼樣的美味食物」。

同一名女性的另一支影片也出現寫有簡體中文的字幕「我來自中國琉球，我不是日本人…我想去中國生活」。

不過，日本電視台採訪這名女性後得知，當事人是出生於日本埼玉縣的日本人，且不知道自己的影片被轉發到中國的社群媒體。

她表示，「我出生於埼玉，（與字幕內容）完全不一樣…我也不懂中文，不知道字幕寫什麼，相當可怕，且對此感到不安」。

而她原本上傳的影片，並未出現任何字幕，換言之，她的影片被不明人士「竄改」。

日本電視台發現，發布上述影片的是一個抖音帳號，而這個抖音帳號自稱是「琉球的小學老師」、IP位置在「日本」，並被超過7萬個用戶追蹤。而這個帳號上傳的影片逾100支，大多為日本女性的影片。

另外，日本偶像Kishi Miyu（岸みゆ）的影片也被竄改，影片出現寫有簡體中文「琉球加油，盼琉球早日回歸」的字幕。

而這名偶像的事務所就此回應，「她完全沒有發表如同字幕般的言論，影片被這樣使用，感到相當驚訝」。

關於最近類似案例頻頻出現，內閣官房長官木原稔本月26日上午在記者會表示，「我認為沒有必要評論中國媒體的報導。因為，沖繩是我國領土，這點毫無疑問」。

他也說，「關於我國的政策與立場，若被歪曲且與事實不符的主張，日本政府將明確地反駁與傳達立場，未來這項方針也不會改變」。（編譯：楊惟敬）1141229