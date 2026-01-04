中國社會「日本是壞國」言論瀰漫 對華研究權威阿古智子：監控社會體制的產物

根據日本媒體《週刊文春》1月4日報導，針對中國社會近期瀰漫「日本是壞國」的言論氛圍，日本現代中國研究權威、東京大學綜合文化研究科教授阿古智子在受訪時指出，這是在中國國家主席習近平體制下所建構出的「監控社會」產物，中國目前處於嚴厲的言論統制之下，許多民眾受到監視與審查，當前日本面對的並非一個常識能通用的國家。

阿古智子在報導中透露，隨著近期日中關係惡化，她收到來自中國友人的無奈心聲，有朋友表示被家人逼迫不要去日本，理由是「去了日本不知道會遭遇什麼對待」；甚至有上一輩的中國民眾深信假訊息，認為「日本發生大地震且造成大量死亡」。阿古智子分析，在中國資訊混亂且受到嚴格管控的環境下，民眾難以擺脫官方敘事，導致反日言論蔓延。

報導指出，這種現象的根源在於習近平政權打造的監控社會。民眾若在社群媒體上批評政權，不僅貼文會被刪除，更可能面臨警察上門、職場處分，甚至危及家人安全，在這樣的恐懼下，中國民眾無法說出真心話，媒體也同樣受到箝制。

阿古智子更示警，當前的中國社會讓人聯想到1960至70年代的「文化大革命」，她提到，在毛澤東發動的文革期間，紅衛兵甚至會告發自己的父母是「反革命勢力」加以批鬥，該時期造成的混亂與迫害導致約2000萬人死亡，對於許多記憶猶新的中國人來說，為了生存，唯有向權力表達忠誠。

針對中國當局對外強硬的態度，阿古智子分析，強力的言論統制背後反映了習近平政權的困境。由於中國經濟表現不佳、軍隊貪腐橫行，導致內政不滿情緒高漲。為了控制局面，當局建立起嚴密的監控網絡，並試圖將民眾的不滿轉移至「外敵」。報導中提到，中國當局對日本首相高市早苗的發言做出激烈反應，即是為了讓國民團結對外，屬於意圖明顯的過度反應。

