中國社群流傳「質疑沖繩是否日本領土」影片 日方打臉回應了

木原稔強調「沖繩是我國領土，這一點毫無任何疑問。」（翻攝自X@kihara_minoru）

中國社群平台近期流傳一些盜用日本各種複合式設施及偶像的影片，質疑沖繩是否為日本領土；對此，日本內閣官房長官木原稔強調「沖繩是我國領土，這一點毫無任何疑問。」

據《日本電視台》報導，中國社群平台近期流傳惡意挪用日本社群網站貼文內容，質疑沖繩是否為日本領土的影片，內容關於「沖繩主權認定」，配上日語發音完全不同的字幕，諸如「希望琉球能早日回歸」等，藉此主張沖繩是中國的領土。

木原稔回應，「關於中國媒體報導沖繩歸屬問題，我認為沒必要對此發表評論。因為可以明確地說，沖繩就是我國領土，這一點毫無疑問。」並強調不會理會這類影片，「將持續推動相關作為，確保國際社會能夠維持正確的理解」。

更多鏡週刊報導

傻眼！列車延遲24分鐘百乘客受影響 JR東日本：司機員睡回籠覺

疑又是中國遊客搗亂 高松城遺跡石牆被塗鴉「小日本」

駕駛員自稱中國人罵台人「日本狗」 網友如他所願檢舉！台鐵回應了