中國社群爆各國「民不聊生」...沈榮欽指「台灣本世紀GDP令人驚奇」：平均國民所得是中國3倍！

中國社群媒體近日大量出現討論各國「民不聊生」的影片和文章，指稱美國中產階級雖然年薪10萬美元（約新台幣313萬7370元），但是根本生不起病，一旦出現失業、離婚或重病，就會全家陷入困頓。對此，前加拿大約克大學教授沈榮欽昨（3日）指出，許多小草批評台灣經濟、極力讚揚中國，「但是如果我們以購買力平準計算本世紀前四分之一個世紀（2000-2025 年）各國的國民所得成長，會發現台灣在本世紀的表現，從全世界的角度來看，依舊令人驚奇」。

沈榮欽以「微知識：台灣本世紀令人驚異的經濟表現」為題於臉書發文指出，若以購買力平準計算本世紀前四分之一個世紀（2000-2025 年）各國的國民所得成長，會發現和很多人想像的相反，「即使過了上世紀亞洲四小龍的經濟奇蹟時期，台灣在本世紀的表現，從全世界的角度來看，依舊令人驚奇」。

沈榮欽舉出全球前 50 大經濟體本世紀迄今的 GDP （國內生產毛額）實質成長率，前五名都是亞洲國家，分別是中國（518%）、越南（266%）、印度（235%）、孟加拉（208%）和哈薩克（183%）。

沈榮欽表示，第一名的中國自從 2001 年加入 WTO （世界貿易組織）之後，開始高速成長，「中國經濟表現最優異就在這個時期」。不過，沈榮欽直指，「中國宴席已經結束，經濟不只下跌，而且不可能回復到過去高速成長時期」。

沈榮欽續指，台灣排名全球第 11 名，增加了 132%，「成長最快的前十名國家中，只有愛爾蘭和台灣一樣，都是已開發國家」。他表示，「愛爾蘭一直是全世界已開發國家的奇蹟，成長只比台灣多了 7%」。

沈榮欽點出，2025 年愛爾蘭實質平均國民所得（PPP）是12萬6823 美元（約新台幣397萬8906元），台灣是 7萬3007 美元（約新台幣229萬元），「即使中國成長如此快速，也僅達到 2萬5035 美元（約新台幣78萬5283元），約等於台灣的三分之一」。

沈榮欽指出，已開發國家排名第三的是韓國，「不僅成長比台灣低了 21%，實質平均國民所得更是差了台灣一大截，僅有 5萬5814 美元（約新台幣175萬元）」。「當然對於 PPP 或是 GDP 的計算方式有各種批評」，沈榮欽說，但還是可以看出來，從全世界五十大經濟體的角度來看，「本世紀迄今台灣經濟的表現，實在是相當驚人」。

沈榮欽表示，台灣不僅遠超過多數已開發的老牌民主國家，也勝過昔日亞洲四小龍的韓國、新加坡與香港，「這是相當令人驚奇的表現，台灣人值得為此驕傲」。除了昔日的亞洲四小龍之外，沈榮欽表示，東歐國家的表現也極為亮眼。

沈榮欽點出，羅馬尼亞的人均實質 GDP 成長了180%，波蘭成長了150%，捷克也有 67%，人均實質 GDP 均超過4萬美元（約新台幣125萬元），捷克甚至達到五萬美元（約新台幣156萬元），只比韓國低了一點。

最後，沈榮欽指出，阿聯酋人均實質 GDP 下降，「主要是受人口激增的影響」。他說明，阿聯酋人均實質 GDP 從2000 年的約 9萬9000 美元（約新台幣310萬5996元），降至 2025 年的 7萬2386 美元（約新台幣227萬1016元），並不是國家產出減少，「主要是因為人口從 2000 年的 350 萬人，激增至 2025 年的 1135 萬人」。





