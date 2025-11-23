中國社群神秘下架范冰冰貼文！超詭封禁畫面流出

娛樂中心／綜合報導

44歲中國女星范冰冰2018年捲入「陰陽合約」逃稅案後，遭中國封殺至今已7年之久。近年來，將事業重心轉往海外的她，昨（22）日晚在第62屆金馬獎、憑藉馬來西亞電影《地母》奪后。不過，范冰冰在金馬獎封后的消息卻疑似遭中國社群平台「盯上」，如今中國官方詭異出招的封禁畫面流出。





遭封殺7年「范冰冰金馬封后」被盯上？中國「超詭出招」封禁畫面流出

女星范冰冰23日在第62屆金馬獎封后。（圖／翻攝自小紅書）





第62屆金馬獎昨（22）日晚間圓滿落幕，女星范冰冰以《地母》拿下最佳女主角。不過，面對遭封殺7年的范冰冰在金馬獎封后，中國卻祭出一系列超詭舉動、疑似有意「猛擋」相關消息在中國網路上引發討論。范冰冰的微博工作室在金馬獎揭曉影后名單後、火速發文，文案內容小心翼翼，避開用詞、發文喊「榮獲來自寶島的最佳女主角」，豈料該貼文隨後卻被悄悄下架。

工作室發文恭喜范冰冰「榮獲來自寶島的最佳女主角」，貼文隨後被悄悄下架。（圖／翻攝自微博）





而范冰冰本人則是在23日凌晨4點首度發文，曬出眼睛哭腫的素顏自拍照以及猛啃大閘蟹的畫面，貼文則寫下自己得獎後的真實心境「此刻，有點幸福，有點懵…」，而該貼文隨後也同樣被神秘下架。不過，范冰冰疑似不甩中共「猛擋」，隨後又重發相同文章，並吸引不少粉絲湧入留言聲援。





微博上有關范冰冰「金馬封后」的畫面，幾乎全被封禁。（圖／翻攝自微博）





此外，還有不少中國網友發現，在微博談及有關范冰冰奪金馬影后的貼文，同步附上的圖片全部「被消失」，讓不少人不解留言：「為什麼要和諧（刪），癲了」、「好離譜」、「又被封禁了」。在外界瘋猜有關貼文「全被封禁」的背後真相之際，有人發現范冰冰的小紅書帳號IP地址一直停留在「中國湖北」，好奇詢問：「冰冰IP怎麼在湖北」。對此，就有人粉絲曝光其工作室的發文SOP表示：「工作室助理在運營帳號」、「之前粉絲團說過，湖北助理代發、冰冰現在在香港」。





