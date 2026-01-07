中國祭出口禁令！日本遭限制進口稀土、軍民兩用物 外務省強烈抗議

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

中國商務部於昨（6）日宣布，因日本首相高市早苗近期針對台灣議題發表評論，中方認為其言論過於粗暴且干涉內政，即刻起將禁止向日本出口部分稀土元素及軍民兩用物項，導致兩國緊張關係急劇升溫。

中國商務部因日本首相高市早苗近期言論，宣布將禁止向日本出口部分稀土元素及軍民兩用物項。（圖／美聯社）

這項限制措施涵蓋稀土、先進電子設備、航太零組件及無人機技術等關鍵項目。由於稀土是從智慧型手機到F-35戰鬥機等高科技產品的核心材料，中國利用其在全球供應鏈的主導地位，對日本關鍵產業構成壓力，特別是日本經濟支柱之一的汽車產業。

自去年11月，高市早苗提出台灣局勢可能威脅日本生存等「台灣有事」言論後，北京已陸續採取削減航班、發布旅遊警告及暫停水產品進口等經濟反制手段。中國商務部強調，此次加碼出口管制是為了維護國家安全，並警告任何違反限制的個人或組織都將承擔法律責任。

針對此項出口禁令，日本外務省於今（7）日凌晨發布聲明，表示日方已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求撤回該項措施。後續是否引發更大規模的貿易影響，也引起各界高度關注。



