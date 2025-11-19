中國祭出禁日令！他一篇貼文「謝謝中國」超酸 獲上千萬人迴響

國際中心／林昀萱報導

中國呼籲公民近日不要前往日本旅遊。（示意圖／資料照）

日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本，傳出已有49.1萬張赴日機票遭取消。消息曝光後，靜岡大學教授大野旭在社群平台發布貼文「謝謝中國」反諷，累積超過1730萬瀏覽、19萬人按讚。

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈。無獨有偶，經濟安全保障大臣小野田紀美談及中國呼籲公民避免前往日本一事也說「對於一旦稍有不滿，就訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，不只是對供應鏈的風險，對旅遊業同樣是風險。大家平常就該去思考，如何降低這類風險」，明示日本企業應小心與中國做生意的潛在風險。

對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫在臉書撰文，面對中國禁日令日本國內反應兩極，部分觀光業者擔心收入受影響，但也有不少民眾認為，這正是好好檢視是否有必要依賴中國觀光客來振興經濟的好機會。矢板明夫也說野田紀美一席話點出了問題的核心，「當中國把正常貿易、觀光客流與互動都視為可操控的武器時，日本有必要更清楚自身該如何降低脆弱性。」

中國禁日令在日本國內反應兩極。（圖／Pixabay）

矢板明夫分享，靜岡大學教授、蒙古裔的作家大野旭（楊海英）在社群平台一篇X推文引起日本當地巨大迴響，累積至今已超過1730萬人瀏覽，貼文寫道：「謝謝中國。請你們不要再來了。沒有你們的新幹線安靜舒適，沒有你們的京都恢復典雅，沒有你們的銀座更適合穿和服。沒有你們的居酒屋變得更好吃，沒有你們的溫泉更乾淨。沒有你們的世界更幸福。」

矢板明夫表示，這段文字道出許多日本人的心聲，強調之所以能夠引起共鳴，不是因為仇視外國人，而是因為多年觀光壓力累積下來之後，人們第一次注意到，少了龐大、不講禮貌、而且嘈雜的某特定客源，日本社會的生活質感反而悄悄回來。日本網友也紛紛在大野旭的貼文留言表達看法：「高市僅僅一句話就預示著過度旅遊的終結」、「說真的！請永遠不要來這裡！永遠禁止他們出國旅行！」「我很高興那些瘋狂購物的人都走了」、「我真的這麼認為！公共安全也會改善，所以未來只會越來越好！」「我完全同意這篇文章的觀點」、「沒有不遵守規矩的觀光客，奈良的鹿也會很安心」。

