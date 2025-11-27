中國祭日本旅遊禁令 結果制裁自己人
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗先前因提到「台灣有事」將引發日本存亡危機事態，觸動中國敏感神經，中國政府呼籲國民勿前往日本，中國各大航空公司紛紛取消航班和機票。儘管中國官方試圖打擊日本，被制裁的卻是中國自己人，許多中國民眾反而因機票突然被取消得花上更多成本。
根據中國官媒央視報導，自11月15日官方提醒避免前往日本後，有超過54萬張飛往日本的機票被取消 ，10多家國內航空公司相繼發佈針對日本航線機票的退票與改票方案。
但事實上，這些機票受到最大衝擊的是中國自家國籍航空，南華早報報導指出，這些取消的票大多集中在來回票，其中以上海至東京、大阪的航線受影響最大。航空業專家分析，這波衝擊對中國航空公司，例如中國國航、南方航空及東方航空，造成巨大損失，金額恐達數十億元人民幣。
此外，根據香港01報導，許多網友在社群平台發文反映，由於去程航班照常運行，返程機位卻被航空公司取消，導致「被迫退票」。
一位計劃12月初赴大阪的中國用戶在小紅書表示，「去程12月3日沒問題，返程12月8日突然被航空公司取消，客服只說近期調整，重新訂同一家航空根本沒票，其他日期價格翻倍。」類似經歷引發共鳴，評論區湧現上百則留言提到相似案例，有人乾脆放棄行程，也有人咬牙改買全日空（ANA）或經港澳轉機的機票，成本增加近一倍。
港媒星島日報旗下東周網則指出，綜合香港主要保險公司資料，若香港政府發出旅行警示，或直接取消航班，這可能被視為「政府行為」或「旅行限制」。若取消航班純粹因政府「監管、控制或行為」，如直接禁飛或強制取消，多數旅遊保險不提供保障。因為保險公司視此為「已知風險」或「不可抗力排除條款」
以香港為例，香港保安局先前已發出赴日旅遊提示，但未發出「旅遊警示」燈號。若有旅遊警示燈號，則才可能有條件保障，且必須在警示發出前投保，否則視為無效。
