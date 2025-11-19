中國祭禁日令！他笑「要演不下去了」：什麼都不敢做

政治中心／黃依婷報導

日本首相高市早苗（圖）的挺台言論，遭大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本，傳出已有49.1萬張赴日機票遭取消。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也酸爆中國，「要演不下去了」。

杜承哲發文，當日本讓中國不開心，中國就揍自己的航空業出氣，逾49萬張赴日機票取消，專家爆中國航空業慘淪海嘯第1排，他也笑喊「太痛了要趕快找個理由『寬宏大量放過小日本』，不然要演不下去了，畢竟到現在也沒有撤僑、斷交什麼都不敢做」。

貼文曝光後，引來網友笑喊，「49萬退票佔全部售出機票的32%，所以還有68%的多數人管他去死堅持要去日本，這個才好笑」、「我覺得日本民眾反而會拍手叫好啊，因為可以暫時不會有一堆環境髒亂跟中國大媽吵雜的聲音」、「傷敵一百，自損一萬」、「不意外，對自己人下狠手，共產黨最內行」、「之前老婆一直嚷著想去日本，但想到滿街的中國人就意興闌珊，看來可以準備出發了」。

