中國祭非洲零關稅獨漏史瓦帝尼 外交部：影響很小

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者楊堯茹台北15日電）朝野關注賴總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，而中國將開放非洲零關稅，獨漏史瓦帝尼。外交部政務次長陳明祺今天表示，中國措施對史瓦帝尼影響幾乎可以忽略，但會產生心理上感受；賴總統出訪可望對友邦傳達清楚助益，而協助當地發展經濟是台灣要務。

總統賴清德將於4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，出席史王登基40週年、58歲華誕的雙慶典，並與史王簽署聯合公報，見證兩國外長簽署「關務互助協定」，也聽取「台灣產業創新園區」以及「戰略儲油槽」簡報。

廣告 廣告

民進黨立委陳俊宇上午在立法院外交及國防委員會質詢時關切，中國外交攻勢沒有停過，5月起將給予53個非洲國家全面零關稅待遇，唯獨排除史瓦帝尼，這對當地經濟壓力為何。

陳明祺答詢時表示，外交部已進行評估，中共對非洲國家實施零關稅對史瓦帝尼的經濟影響其實很小，「幾乎可以忽略」、「效果微乎其微」；中國對非洲是極其不平等、不對等的經貿狀況，從非洲國家得到更多的原料輸入，並將大量廉價產品、中國過剩產能銷往非洲。

陳明祺強調，協助史瓦帝尼能發展自己的經濟，把當地產品引進台灣市場、協助史瓦帝尼行銷非洲，這是台灣的要務。中國關稅上的差別待遇對史瓦帝尼有「心理上面的感受」，希望透過總統出訪對友邦傳達清楚助益。

被問及總統出訪的行程規劃，陳明祺說明，賴總統出訪見證台史穩固邦誼，外交部也將持續透過具體作為給予友邦實質發展的機會，這與中國在非洲的做法不一樣，尤其戰備儲油槽更可提升史國的能源韌性，而公衛醫療、婦女賦權、農業等合作也會持續。

亞非司長顏嘉良解釋，聯合公報的簽署是要彰顯兩國元首在政治、經濟等各方面的承諾，而「關務互助協定」要就行政協助、打擊走私、貿易進出口的措施有更深層合作，這有助於台商投資「台灣產業創新園區」。

陳明祺強調，希望透過強化與史瓦帝尼的經貿關係、關務合作，以及榮邦經貿辦事處的成立，除了鞏固、強化史瓦帝尼經濟，也讓史瓦帝尼成為區域國家的示範。而「台灣產業創新園區」期望能吸引更多台商，若鄰近國家有拓點需求，也可以優先選擇此園區做為跳板。

國民黨立委黃建賓則詢問，前總統陳水扁出訪非洲曾過境美國，這次賴總統出訪是否有「意外驚喜」赴第三地。

陳明祺對此指出，目前並沒有此規劃，若有其他狀況則由總統府對外說明。這次總統出訪以直飛方式表達對友邦重視，任務也更專一，且總統公務繁忙，而13小時直飛也是較便利舒適的方式。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」，併請國家發展委員會列席，並備質詢。（編輯：張若瑤）1150415