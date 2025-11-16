中國祭「禁日令」急了？《鬼滅》票房「飆9.9億」網酸爆

生活中心／于士宸報導

日本新首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場堅定；而此舉讓中國外交部直跳腳，14日急發聲呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。沒想到，14日剛在中國上映的日本高人氣動漫《鬼滅之刃：無限城篇》電影，在中國的票房絲毫不受外交政策影響，光是首日票房就已高達1.17億人民幣（約新台幣5億），不僅刷新日本進口電影票房，更是狠狠打臉中國祭出的「禁日令」。

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。（圖／翻攝自高市早苗X）









《鬼滅之刃》最新劇場版在中國上映兩天，狂賺9.9億新台幣。（圖／木棉花提供）





日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時表示，若「台灣有事」並伴隨武力使用，可能構成日本安全保障法中的「存亡危機事態」，使日本得以行使集體自衛權，但仍需依照實際情況判斷。此言論一出，立即刺激中共神經。中國外交部14日突然公告，呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，聲稱「在日中國人安全受到威脅」，並允許民眾免費退票或改期，意圖阻擋國人赴日，以向日本施壓。不過，同日剛在中國地區上映的日本高人氣動漫《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》卻在票房大勝，截至目前已撈金2.3億人民幣（約新台幣9.9億）的超猛成績，預估總票房將飆破6億人民幣，諷刺的情況引起網有掀起爭論。





中國日前祭出「禁日令」，日本電影卻在中國大賣，引起網友論戰。（圖／翻攝自微博）





話題曝光後，不少網友表示：「一面是領事要求不要去日本旅遊，一面是日本的動漫票房如此高，好諷刺啊」、「嘴上該罵罵，簽證該辦辦，就是這麽雙標」、「嘴上喊著抗日，身體卻誠實的」。

