中國祭「禁日令」政治報復？作家汪浩嗨喊：天上掉下來送台灣的紅利

生活中心／綜合報導

中國罕見呼籲公民「近期暫勿前往日本」引起討論。（圖／Pixabay）

中日關係因日本首相高市早苗一句「台灣有事可能構成存立危機事態」惡化，中國除了召見日本大使抗議外，外交部領事司更於14日晚間自我發布禁日令，要中國公民「近期暫勿前往日本」，引起關注。作家汪浩也在臉書表示，北京祭出禁日令，對台灣人而言簡直是「天上掉下來的旅遊紅利」。

汪浩15日在臉書發文指出：「没有中國遊客，日本更吸引人！」他指出，中國發布禁日令表面理由是「治安惡化、在日中國人遭攻擊」，但誰都看得出來，這是北京對高市強化台海安全政策的政治報復，而非真正關心中國遊客。但諷刺的是，日本今年的外國觀光客已超越疫情前水準，街頭滿滿都是台灣、韓國、東南亞、歐美旅客。真正引發日本社會反感、經常被拍下亂丟垃圾、喧嘩、闖入私人領域的，正是部分中國遊客。

汪浩認為，如今北京自我祭出禁日令反讓日本觀光品質更佳，遊客結構更友善。「對台灣人而言，這簡直是天上掉下來的旅遊紅利。少了大量不守規矩的中國旅行團，日本街道更舒服，觀光心情更愉快；台幣兌日幣超划算，明年賞櫻旅行無論機票或飯店都值得現在手刀預訂。這齣外交戲劇還真是『送台灣的紅利』！去日本的機票、酒店訂起來！日本有事，就是台灣有事！」

