中國祭「禁日令」政治報復？汪浩嗨喊：送台灣的紅利

政治中心／于士宸報導

日本新首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場堅定；而此舉讓中國外交部直跳腳，昨日（14）急發聲呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，作家汪浩昨日直言，任誰都看的出來，北京此舉是對高市強化台海安全政策的「政治報復」，而非真正關心中國遊客；大酸北京祭出的「禁日令」反而對台、日有著「2好處」。





中國祭「禁日令」政治報復？汪浩曝對台、日「2好處」：天上掉下來的紅利

汪浩指出北京祭出的「禁日令」反而對台、日都有好處。（圖／翻攝自汪浩臉書）

廣告 廣告









日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時表示，若「台灣有事」並伴隨武力使用，可能構成日本安全保障法中的「存亡危機事態」，使日本得以行使集體自衛權，但仍需依照實際情況判斷。此言論一出，立即刺激中共神經。中國外交部14日突然公告，呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，聲稱「在日中國人安全受到威脅」，並允許民眾免費退票或改期，意圖阻擋國人赴日，以向日本施壓。對此，作家汪浩在臉書指出，北京祭出「禁日令」，表面理由是「治安惡化、在日中國人遭攻擊」，但明眼人都看得出來，這是對高市強化台海安全政策的政治報復，而非真正關心中國遊客安危。汪浩表示，日本今年外國觀光人數已超越疫情前水準，旅客組成也涵蓋台灣、韓國、東南亞與歐美。他更直言，引發日本社會反感、常被拍到亂丟垃圾、喧嘩、闖入私人空間的，正是「部分中國遊客」。如今中國呼籲國人別去日本，恐怕難以達到預期效果，反而可能讓日本觀光品質提升、旅客結構更友善。





中國祭「禁日令」政治報復？汪浩曝對台、日「2好處」：天上掉下來的紅利

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。（圖／翻攝自高市早苗X）









汪浩接著分析，指出中國「禁日令」對台灣人而言，簡直是「天上掉下來的旅遊紅利」。表示若日本少了大量不守規矩的中國旅行團，將會讓旅途更舒適、觀光心情更愉快；不僅如此，汪浩更高喊「日本有事，就是台灣有事！」，呼籲台人手刀預訂日本機票，直言這齣外交戲劇真是「送台灣的紅利」，「没有中國遊客，日本更吸引人！」。









原文出處：中國祭「禁日令」政治報復？汪浩曝對台、日「2好處」：天上掉下來的紅利

更多民視新聞報導

中國籲民「暫勿前往日本」！他喊話台人「快做1事」

館長遭爆「逼員工X館嫂」！被網舉報「劣跡網紅」慘了

黃國昌「北高360」沒繳報名費！網不忍轟：自行車蟑螂

