中國祭「禁日令」民眾不甩？旅客「瘋飛日本」喊這句

日本新首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場堅定；而此舉讓中國外交部直跳腳，14日急發聲呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。沒想到，日媒記者在中國發布政策的隔日（15）實際走訪上海浦東機場，卻看到飛往日本的報到櫃台依舊大排長龍，人潮絲毫不受「禁日令」影響。現場旅客也坦言自己照常出行，甚至表示「政治與我無關」，顯然毫不在意兩國政治影響。

記者實際前往上海浦東機場採訪，發現飛往日本各地航班的報到櫃台前依舊大排長龍。（示意圖／翻攝自Pexels）





日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時表示，若「台灣有事」並伴隨武力使用，可能構成日本安全保障法中的「存亡危機事態」，使日本得以行使集體自衛權，但仍需依照實際情況判斷。此言論一出，立即刺激中共神經，中國外交部14日突然公告，呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，聲稱「在日中國人安全受到威脅」，並允許民眾免費退票或改期，意圖阻擋國人赴日，以向日本施壓。不過，根據日本《朝日新聞》報導，日本記者15日實際前往上海浦東機場採訪，不僅發現飛往日本各地航班的報到櫃台前依舊大排長龍，絲毫不受政策影響，更採訪了隊伍中5組旅客，他們大多身穿休閒的服飾，且拿著紅色護照、拖著行李箱，顯然就是中國當地遊客；其中，一對30多歲的夫妻帶著孩子接受採訪，表示知道外務省的警告，但不會改變行程，記者接著追問原因，只見夫妻輕鬆說明：「對政治不感興趣」，就無多做補充。





日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。（圖／翻攝自高市早苗X）





另外，一名剛畢業的20多歲女性也接受採訪，被問到在這個敏感時機依舊前往日本的原因，她表示自己也知道這些報導，但「政治與她無關」。表示自己去過很多國家，包括歐洲，但從未遇到歧視或麻煩，在日本感覺特別安全，「即使可以取消機票，我也不會改變我的計劃」。然而，日本國家旅遊局整理近年中國遊客赴日動向發現，2019年尚有高達959萬人次赴日旅遊，創下1.7704兆日圓的觀光收入。不過，自2020年起受到疫情衝擊，入境人數瞬間腰斬至106萬人次，2021年更跌到僅4萬人，成為近年最低點。隨著各國陸續解封，旅遊人潮開始回流。2022年中國旅客回升至18萬人次、2023年進一步增至242萬人次，觀光消費也同步攀升至7,604億日圓。2024年更迎來報復性成長，旅客數暴增至698萬人次、消費規模回到1.7265兆日圓。而 2025 年截至1至9月已累積748萬人次、帶來1.6443兆日圓收入，顯示中國遊客赴日需求已全面復甦，甚至逼近疫情前水準，更顯示出國人對政治外交絲毫不受官方影響的局面。

原文出處：日喊「台灣有事」中國急祭禁日令 民眾不甩「瘋飛日本」：政治與我無關！

