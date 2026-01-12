中國祭25%關稅報復！加拿大「龍蝦沒在怕？」轉攻全球新市場逆勢成長43%

國際中心／綜合報導

受中國對加拿大海鮮加徵25%報復性關稅影響，加拿大活龍蝦對中出口量銳減逾3成。為緩解衝擊，加國出口商積極開拓新市場，數據顯示非中、非美市場之出口增長達43%。加拿大龍蝦協會指出，產業已成功轉型分散風險，儘管總理馬克·卡尼（Mark Carney）即將訪中，業界對關稅能否迅速解除仍持保留態度。

因加拿大先前對中國電動車徵收100%關稅，中國便祭出反制措施，對加拿大海鮮產品加徵25%關稅。此舉對加拿大龍蝦產業造成顯著打擊，根據加拿大統計局最新數據，去年10月中國僅購買價值1180萬美元的活龍蝦，較前一年同期的1710萬美元大幅下降約31%。

廣告 廣告

面對中國築起的關稅高牆，加拿大龍蝦協會執行董事傑夫歐文（Geoff Irvine）受訪時表示，加國出口商展現了靈活的應變能力。他指出，最新數據顯示，去年10月加拿大龍蝦在美國與中國以外的國際市場，出口增長了約43%。歐文強調：「當某個市場因不可控因素變得遙不可及時，出口商便會調整策略，利用全球人脈網轉移目標，目前的數據證明他們已成功轉型。」

中國對加拿大海鮮產品加徵25%關稅。（示意圖／unsplash）

資深龍蝦出口商拉蒙特（Stewart Lamont）坦言，中國的25%關稅加上增值稅，使得總溢價高達41%，這還不包含運輸成本，對貿易而言幾乎是「致命傷」。他透露，過去一年許多公司被迫以成本價甚至虧本向中國出口，或乾脆放棄中國，轉往其他不受關稅影響的市場。目前其公司已將業務分散至全球13個國家。在價格方面，雖然上個月因近岸品質下降導致價格跌至每磅8美元，但隨著冬季產季深入，目前價格已回穩至每磅10美元左右。

根據統計，2024年加拿大龍蝦總出口量約8萬365公噸，總產值達29億美元，其中新斯科細亞省（Nova Scotia）佔總量約45%。目前美國仍是最大買家，享有免關稅待遇；中國雖為第２大買家，但貿易額已受影響。

隨著中國、加拿大2國緊張的貿易關係，加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）預計將於下週訪問中國並會晤國家主席習近平。歐文認為，此次訪問是重建雙邊關係的重要一步，雖然產業界樂見關稅問題能取得漸進式進展，但也坦言不敢期待會有立即性的重大突破。

更多三立新聞網報導

拒台護照入境下場慘？古巴龍蝦遭台灣市場抵制 進口額狂崩75%跌出榜單

中國網紅直播「桌上驚見愛滋藥物」曬陰性報告反遭抓包P圖造假

「曾與我斷交2次」見馬杜洛下場秒慫？尼加拉瓜應美要求急釋政治犯

19歲車禍摘脾臟撿回一命！爸媽一句「怎麼嫁人」傷透她：困在病房出不來

