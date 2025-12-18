中國禁令無效 日本觀光人次仍破紀錄

日本京都錦天滿宮手水舍。（劉祐龍攝影)

儘管中國官方近期發布赴日旅遊警告，日本入境旅遊人數仍持續攀升。日本政府觀光局（JNTO）最新公布數據顯示，今年11月赴日進行商務與觀光的海外旅客達 352 萬人次，年增逾一成，創下歷年同期新高；累計 1 至 11 月入境旅客突破 3900 萬人次，已超越 2024 年全年 3687 萬人的歷史紀錄，全年首度衝破 4000 萬人次幾成定局。





不過，中國大陸旅客的成長明顯放緩。JNTO 統計，11 月來自中國的旅客約 56 萬人次，僅年增 3%，遠低於今年前 11 個月整體 37.5% 的增幅。外界普遍認為，此一變化與中日近期外交摩擦有關。

爭議源於日本首相高市早苗先前在國會談及「台灣有事」時，指出若台海發生衝突，可能構成「威脅日本生存的事態」，相關言論引發北京不滿。中國隨後於 11 月中旬發布旅遊建議，呼籲公民避免前往日本，多家中國航空公司也宣布提供赴日航班免費退票措施。





儘管如此，日本整體觀光表現並未受明顯衝擊。11 月包括 韓國、台灣、美國 在內的 19 個市場旅客數皆創歷史新高，其中台灣旅客達 54 萬人次、年增逾一成，規模已逼近中國。觀光業者指出，中國團客雖減少，但歐美、台灣與東南亞旅客成功補位，市場結構正加速轉型。





分析認為，在中國經濟放緩與政治因素交織下，日本旅遊業正由「拚人數」轉向「重品質與人均消費」，中國旅客降溫反而為產業長期健康發展帶來調整契機。