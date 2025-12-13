中國禁日令反噬自己人？ 日媒揭露最大苦主

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論，引發中日外交危機，中國隨即對日採取一連串反制措施，包括呼籲國民避免赴日旅遊、全面暫停日本水產品進口等。事隔近一個月，日本觀光業實際受衝擊情況逐漸浮現。日媒指出，表面上看似對日本飯店與旅館造成壓力，但真正承擔主要損失的，反而是中國旅行社以及由中國人經營、高度依賴中客的日本民宿。

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論，引發中日外交危機。（圖/取自高市早苗X）

據《產經新聞》12日報導，多數日本飯店與旅館近年已採取預付款或信用卡事前扣款制度，團客取消多被視為客戶自身因素，僅需退還部分費用，使業者能有效降低風險。一名大型旅行社負責人透露，目前團體與個人旅客多已預先付款，禁日令引發的取消潮，對日本業者實質衝擊有限。

此外，在東京、大阪、京都等國際觀光城市，即便中國旅客臨時取消訂房，也能迅速由歐美或東南亞旅客補上空缺。有日本飯店業者直言，即使沒有中國客源，營運也沒有明顯影響；知名觀光地京都嵐山一帶的旅宿業者也表示，前一日取消的房間往往能很快再度售出。

然而，受創最深的是仰賴中國團客、且由中國人經營的民宿，以及中國境內的旅行社。報導進一步指出，相關業者多使用中國的電子支付結算，對日本在地經濟貢獻有限，但禁令一出，訂單立即中斷，中方旅行社首當其衝承受損失。

不過，也並未全部日本業者都未受影響，部分鄉村地區業者面臨取消後難以填補空缺的苦惱，愛知縣蒲郡市一間飯店坦言，原本占7至8成的中國團客訂房全數取消，後續客源難以填補，完全沒有新的訂房，甚至連取消費用都難以追回。



