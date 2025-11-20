中國禁日令一出！台灣「2關鍵字」飆天花板

▲中國陸續祭出反制手段，近日更是呼籲人民避免赴日旅行。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日拋出「台灣有事論」，使得中日關係愈發緊繃，中國官方更呼籲人民避免赴日旅行。然而，不少台灣人反倒視為是「天降旅遊好時機」，笑稱可趁機到日本遊玩，享受一段「無中國客干擾」的清幽行程。從Google趨勢來看，「日幣」、「日本機票」等關鍵字的搜尋量大幅飆升，顯示台灣人赴日意願相當強烈。

依據Google Trends資料，過去24小時內，關鍵字「日幣」搜尋次數突破上萬筆，搜尋熱度飆升逾200%；而「日本機票」也累積上千則搜尋，增幅超過100%。從更細部的趨勢顯示，搜尋「日本機票」的網友，同時也查詢「台灣有事」、「中日關係緊張」等字眼，凸顯兩者間的連動性。

另一方面，中國最大旅遊平台數據顯示，今年赴日旅遊的中國遊客數量已超越去年，尤其在今年十一長假期間，海外旅遊城市榜中，大阪奪下第一名、東京緊隨其後，顯見日本仍是中客的熱門目的地。然而在中國官方祭出「禁日令」後，不少網友反認為，日本旅遊品質可能因此變得更好、旅客組成更友善。

