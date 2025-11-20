政治中心／綜合報導

中國昨天宣布禁止進口日本水產品，總統賴清德立刻用行動，力挺日本，分享午餐吃了北海道帆立貝、鹿兒島鰤魚和味噌湯，日本網友大讚，謝謝賴總統，日本和台灣是永遠的好朋友，外交部長林佳龍也呼籲，在關鍵時候支持日本，阻止中共霸凌行為。

總統賴清德，分享午餐吃了北海道帆立貝，和鹿兒島鰤魚，以及味噌湯，在中國禁止進口日本水產後，賴清德的這頓午餐，用行動說明一切！總統賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候，你看看這一盤日本料理，這是台灣的花枝，這是來自日本北海道的干貝、鹿兒島的鰤魚，你看完整的一盤，這是台灣蛋所作成的日本玉子燒，充分展現出台日堅固的友誼。」

中國禁日本水產品 賴清德吃帆立貝、鰤魚挺日本

總統賴清德，分享午餐吃了北海道帆立貝、鹿兒島鰤魚，用行動力挺日本（圖／賴清德Ｘ）

不少日本網友，謝謝賴總統，日本、台灣是永遠的好朋友，還有人說，太可愛了。北海道是日本最大的帆立貝產地，產量佔全國八成，除了生吃，還能稍微煎一下，包入海膽，變身帆立貝漢堡，或是用最中餅包起來，吃來外脆內嫩；至於鹿兒島鰤魚產量是日本第一，師傅展現精湛刀工，三兩下就把整條魚，切成肥厚生魚片，冬天的鰤魚，油脂最為豐富，又被稱為「寒鰤」，賴清德挑選日本南、北兩大物產，力挺日本，外交部長林佳龍也鼓勵國人，多到日本玩，多買日本產品，因為過去中國糟蹋台灣鳳梨時，當時伸出援手的就是日本。

中國禁日本水產品 賴清德吃帆立貝、鰤魚挺日本

鹿兒島鰤魚的產量日本第一（圖／民視新聞）外交部長林佳龍：「中共用這種包括經濟脅迫、軍事威嚇，一切都武器化，我想這是一個不文明也是不民主的做法，我們在這個關鍵的時刻，我們也要支持日本，能夠有效的去穩定局面，阻止中共的霸凌行為。」林佳龍呼籲國人支持日本、阻擋中國霸凌，展現出台日友好的情誼。

