中國禁日本水產、台灣送暖 食藥署宣布福島5縣食品全面解禁「回歸一般管理」
食藥署今（21）日正式公告，廢止「自日本輸入食品須檢附產地證明文件，始得申請輸入食品查驗」，並自即日生效，換言之，福島及周邊5縣食品的進口管制全面解禁，過去要求的「雙證」及「逐批查驗」措施將不再適用，未來相關食品進口將回歸源頭管理與一般邊境管制程序。
日本首相高市早苗近期提出「台灣有事」論，引發中國不滿，宣布封殺日本水產，中日關係趨於緊張。就在此時，台灣宣布全面解禁福島五縣食品，成為國際關係與食安政策的最新焦點。
福島核災已逾14年，2011年3月11日，日本福島第一核電廠事故釋放放射性物質，全球食安高度關注。當時，台灣全面禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉五縣的所有食品輸入，並針對生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海藻類等8類食品，逐批查驗輻射量。
隨後，台灣於2022年2月21日及2024年9月25日，逐步放寬福島五縣食品管制。不限品項只要有輻射、產地雙證明，在日本可販賣者，台灣皆可進口，同時搭配100%逐批查驗，食藥署今年8月29日再度預告，福島五縣食品回歸品項一般管理，取消「雙證」及「逐批查驗」制度。
據悉，預告期60天過去，期間沒有收到任何特殊反對意見，食藥署今（21）日傍晚正式公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」。目前全球只剩下中國、韓國、俄羅斯仍限制輸入。
根據國際原子能總署公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。食藥署表示，自2011年起我國對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0 ，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」。
食藥署強調，在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（含香港、澳門）、俄羅斯及韓國。
