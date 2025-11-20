中國禁日本水產！恐引「印度貨」 陸網嚇歪：在恒河水和核廢水間做選擇

國際中心／綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中國不滿，中國突然停止進口日本水產品，此舉讓印度水產品出口商股價飆升11%，因為預計中國將轉向印度進口水產品，印度業者們紛紛打算趁機進軍中國市場。消息曝光後衝上中國微博熱搜榜首，網友們嚇歪直呼：「為啥要在核廢水和大腸桿菌中選擇！」

據中國《觀察者網》報導，中國宣布暫停進口日本水產品，使得日本業者受到重創，而印度則將此視為大利多，因為中國可能會把需求轉向包括印度等替代供應商。

據瞭解，去年印度水產品出口總額達到74億美元（約2311億元台幣），其中蝦類佔了40%。 美國是印度最大的水產品市場，占比高達1/3，但美國總統川普對印度海鮮祭出高達50%的關稅後，讓印度出口商承受巨大壓力，10月印度水產品對美出口掉了9%。

如今正好中國暫停日本水產品，印度打算趁機進軍中國市場，印度水產品出口商Avanti Feeds昨天股價大漲10%，另一家Coastal Corporation也上漲了5%，該公司今年4月曾宣布計畫增加對中國等市場的出口，以減少對美國市場的依賴。

不過，這個消息卻讓中國網友們感到驚恐，擔心印度水產品如印度飲食並不乾淨，「看到新聞就起雞皮疙瘩了」、「我突然不想吃水產品了」、「你不要過來啊」、「別進口，我們可以不吃海鮮」、「要我吃恒河的魚，我寧願餓死」、「在恒河水和核廢水之間選擇」、「求求了，拒絕印度的水產」。

