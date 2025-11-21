中國禁日本水產！揪吳志中吃日本料理 謝志偉喊挺得及時：別讓盟友痴等

記者陳思妤／台北報導

謝志偉和吳志中相約吃日本料理（圖／翻攝自謝志偉臉書）

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起中國跳腳，連日來動作頻頻，要中國人不要去日本，還停止日本水產品輸入。除了，總統賴清德出手，大啖鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，力挺日本之外，外交部次長吳志中、歐盟代表謝志偉今（21）日也曬出一起吃日本料理的照片挺日本。謝志偉強調，「你挺我，我挺你，要挺得及時，不能讓盟友痴痴地等」。

謝志偉在社群平台表示，連兩天在巴黎、柏林對歐人發表演說並獲得熱烈迴響的志中續訪布魯賽爾後，與他找了一間日本料理店𣈱談世界現勢及台灣未來。謝志偉說，本日吃料理，世界舞台，今天明日，自由民主，一路相挺。

「你挺我，我挺你」，謝志偉說，要挺得及時，不能讓盟友痴痴地等，但是可以先吃吃地等。

吳志中也在社群平台指出，日本料理、法國白酒、比利時歐盟氛圍，充分的國際合作，捍衛印太地區和平與民主。

謝志偉和吳志中相約吃日本料理（圖／翻攝自Threads @吳志中）

