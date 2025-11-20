中國禁日本水產、賴清德出手秀午餐菜色 網一看讚瘋：台日友好挺起來

記者李鴻典／台北報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德今（20）天午間貼出午餐照，總統說，他今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，網友一看秒懂，台日友好，讚 ！

賴清德今（20）天午間貼出午餐照，他今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。（圖／翻攝自賴清德臉書）

繼日前發布旅遊警示後，日媒報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品兩周前，才恢復對中國出口。

外交部長林佳龍今（20）日在立法院答詢時表示，中國以經濟脅迫、霸凌他國的案例不勝枚舉，一切都武器化，是不文明也不民主的做法，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面，阻止中共的霸凌行為。希望台灣人以行動表達對日相高市早苗及其政策的支持，多到日本觀光旅遊、多購買日本產品，表示台日友好。

總統賴清德貼出午餐照說，今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，網友則湧入留言，「以前中國突然不買我們的鳳梨時，日本就伸出援手買單！現在是台灣伸出援手的時候了，吃爆日式料理！」、「支持日本就對了！感謝賴總統」、「台日友好，讚」。

「台灣 日本加油」、「台日友好，賴總統午安」、「用心支持日本！」、「威廉挺日本，日本挺台灣」、「台日友好吃起來」、「靠，這個好故意、好棒！」民進黨立委郭國文也留言「挺日本海產」，民進黨立委賴惠員則說 「台日友好！」

