中國禁日本水產！賴清德秀午餐「壽司+味噌湯」力挺 安倍也曾曬「鳳梨照」送暖

台北市 / 武廷融 綜合報導

日本首相高市早苗日前稱若發生「台灣有事」的狀況，可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番發言引起中方強烈不滿，並祭出多項反制手段，更在昨(19)日暫停進口日本水產。總統賴清德今(20)日中午則分享自己的午餐「是壽司還有味噌湯」，不禁讓人想到已故日本前首相安倍晉三也曾在中國暫停進口台灣鳳梨時，PO出台灣鳳梨的照片相挺。

中國政府因不滿高市早苗提出「台灣有事」相關言論，近日祭出多項反制手段，包括呼籲中國民眾勿前往日本，更在昨日暫停進口日本水產。賴清德今日則發文分享自己的午餐，是壽司還有味噌湯，且食材是來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，似乎是在表態力挺日本水產。

而2021年中國曾以「介殼蟲」為由，暫停進口台灣鳳梨，當時擔任日本首相的安倍晉三則在X（推特）發布自己與台灣鳳梨合影的照片，表示「今天的點心吃鳳梨，看起來好好吃。」表達對台灣農產品的支持，展現台日友好交情。

