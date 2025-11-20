中國禁日本水產 賴瑞隆即時用行動力挺 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

中國近日宣布停止進口日本水產，民進黨立委賴瑞隆今（20）日第一時間以實際行動購買日本水產品，強調台日長年互相支持、情誼深厚，並呼籲民眾一起以消費力挺日本，持續加深台日友好。

「高雄人深深記得日本的友情。」賴瑞隆回顧，2022年6月，中國曾經片面禁止台灣石斑魚輸入，當時台灣積極拓展國際市場，將石斑魚加工做成魚排、魚片、菲力以符合國際消費習慣；而日本也在2024年繼龍膽石斑、青斑外，正式准許養殖龍虎斑輸入日本。他說，這不僅是農漁產品的交流，更是台日友好的一大進展。

賴瑞隆表示，高雄就是石斑魚的重要產地，過去日本也力挺台灣，採購超過1.8萬公噸、超過7億台幣的鳳梨，至今已經是台灣最大的鳳梨輸出國，「這份雪中送炭的情誼，台灣人點滴在心」。

賴瑞隆強調，面對中共突然禁止日本水產進口中國，此時，他也認同台日之間，應當是亞太區域的堅定夥伴，並呼籲現在高雄人會用行動支持，共同加入消費日本水產，持續加深台日友好。

照片來源：翻攝自賴瑞隆臉書

