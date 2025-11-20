中國禁日本海鮮進口 海產業者：估來台價格降1成

日本的帝王蟹料理價格有望調降。（圖／TVBS）

中國今年6月才陸續開放日本水產品進口，但近期因中日關係緊張再度宣布停止。這一變動讓台灣進口日本海鮮的價格可能迎來調降。此前，搶貨效應曾導致台灣今年海鮮進口價格大漲3到4成，而業者預估，未來價格有機會下調約1成。同時，中國也單方面停止了原計劃開放的日本牛肉進口。

日本的帝王蟹料理價格有望調降。（圖／TVBS）

清蒸帝王蟹是許多人喜愛的美食，撒上蔥花、淋上魚露後，肥美多汁的口感讓人垂涎。這種來自日本的高級食材，目前售價不便宜，但未來可能會有所調降。海產業者Mark表示，由於中國暫停進口日本水產品，台灣進口的日本海鮮價格有望下降，最快下週就能知道是否會變得便宜一些。

廣告 廣告

2023年日本批准核廢水排入海洋後，中國對日本海鮮頒布禁令。直到今年6月，中國才允許北海道和青森縣等37個地區的海鮮進口。這段禁令期間，日本海產價格明顯上漲。海產業者Mark指出，日本生食級干貝從去年到今年都處於上漲狀態，今年價格比去年明顯貴很多，漲幅最少達3、4成。

2022年日本海鮮出口額排名第一是中國。（圖／TVBS）

根據2022年中國禁止進口日本水產前的統計，日本海鮮出口額排名第一的就是中國大陸，佔了22%，其次是香港，第三則是美國。今年6月中國陸續開放後現在又喊停，進口業者推估台灣海鮮價格有機會回降1成。

中國大陸單方面喊停協議。（圖／TVBS）

除了海鮮，中國從2001年就停止進口日本牛肉，現在也已單方面宣布不開放。日本牛肉進口商謝德立表示，中國大陸本來就無法正式進口日本和牛，走私進中國的貨量大部分是透過其他國家，所以對台灣的供應使用上不會有太大影響。不過香港地區仍然有進口日本牛肉。根據2024年統計，日本牛肉出口額排名依序是美國、台灣、香港。

更多 TVBS 報導

中日關係惡化！中國暫停進口日本水產品 扇貝才重啟出口又喊卡

中日關係惡化！中國怒禁日水產品進口 林佳龍：我們要支持日本

不只水產！日本牛肉重啟「出口中國」談判破局 日媒：中方突喊卡

中國喊別去日本 馬英九批高市早苗「躁進言行」攪動台海

