中國禁日水產品進口 林佳龍：我們要支持日本、阻止中共霸凌

外交部長林佳龍。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於中國昨日又禁止日本的水產品進口，外交部長林佳龍今(20)日受訪說，中共過去對台灣，包括文攻武嚇，還有這個操弄，包括採購貿易、投資以及觀光旅遊，那一切都「武器化」。這是一個不文明、不民主做法，「我們在這個關鍵的時刻，我們也要支持日本，能夠有效的去穩定局面阻止中共的霸凌行為」。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。林佳龍也於活動前受訪。

美國國會的「美中經濟暨安全檢討委員會」18日年度報告，針對北京可能入侵台灣時間表，點出2027、2035、2049年三個潛在時間點。根據美國情報評估，習近平指示解放軍必須在2027年具備成功入侵台灣的能力，但未必是入侵日期；2027年之所以重要，因為是解放軍建軍一百周年，而習近平宣布要加速在2027年完成機械化、信息化和智能化目標。

林佳龍受訪表示，中共是善於應用所謂定的「時間表」，一方面建軍備戰，同時也是對外發動一種認知作戰，企圖來形成一種壓迫式的一種外交優勢的地位。

林佳龍說，台灣當然要做好中共犯台的一個自我防衛，也要結合友邦一起來因應，不侍敵之不來，恃吾有以待之。但是也知道中共自己內部問題也是非常的嚴重，是不是企圖會透過類似今年所謂的三個八十年，發動民族主義，鋌而走險。所以任何的情形，「我們要做好各種可能的因應準備，希望能夠維持台海和平的穩定。

對於中日關係緊張，中國昨日禁止日本的水產品進口，林佳龍說，中共用這種包括經濟脅迫、軍事威嚇，去霸凌其他的國家，已經是不勝列舉。把過去對台灣，包括文攻武嚇，還有這個操弄，包括採購貿易、投資以及觀光旅遊，那一切都「武器化」。我想這是一個不文明，也是不民主的做法，「我們在這個關鍵的時刻，我們也要支持日本，能夠有效的去穩定局面阻止中共的霸凌行為」。

美國聯邦參議院19日通過跨黨派「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院尋找機會解除美台交往仍然存在的自我限制，並制定具體落實計畫。這項法案已在眾議院過關，待送交總統川普簽署後生效。

林佳龍受訪表示，「我們感謝美國參眾兩院跨黨派推動透過台灣保證實施法案，我們也會建立在既有的基礎上來深化台美的交流跟合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化各方面。」

國民黨主席鄭麗文稱俄羅斯總統普丁非獨裁者，副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪說，「執政黨完全不認同」，絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由價值。面對威權國家不斷採取激進作為，不能再坐視不理。

林佳龍則說，「中俄他們本身就是可以說是動盪的軸心，這是世界公認，特別是在北約的高峰會裡面元首高峰會的宣告，也得出俄羅斯攻打烏克蘭能夠持續這麼久，背後關鍵的推手就是中國。所以我們理念相近的民主國家更要團結起來，一起來因應威權擴張、企圖改變以規則為基礎的國際秩序。」

