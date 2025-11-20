中國禁日水產品進口 賴清德曬照聲援：今天午餐吃壽司

賴清德發文指出「今天的午餐是壽司還有味噌湯」。總統府提供



日本首相高市早苗的「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，持續引起波瀾。中國昨（11/19）日禁止日本的水產品進口。外交部長林佳龍今（11/20）鼓勵國人購買、食用日本產品時，多打卡上網，表示對日本的支持。總統賴清德中午分享照片，「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並特別標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。」

對於中國反制日本，宣布黃海實彈射擊、禁止日本水產品輸中等，林佳龍今天上午指出，我國要在此關鍵時刻，支持日本有效穩定局面。針對具體做法，林佳龍受訪時說明，鼓勵台人多赴日本旅遊，預期年底國人赴日旅遊人數會創新高，並且大家在購買、食用日本產品時，可以多打卡上網，發揮創意、用行動表示對日本的支持。

賴清德在各社群平台同步分享「壽司」與「讚」的emoji，「今天的午餐是壽司還有味噌湯」。並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。」在社群「X」更是以日文發文。

