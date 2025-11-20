中國禁日水產進口 林佳龍力挺日本
日本首相高市早苗的「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，持續引起波瀾。中國不只減少對日觀光，昨（11/19）日又禁止日本的水產品進口。外交部長林佳龍表示：「我們在這個關鍵的時刻，我們也要支持日本，能夠有效的去穩定局面阻止中共的霸凌行為。」
立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。林佳龍也於活動前受訪。
林佳龍表示，中共以經濟脅迫、軍事威嚇，霸凌其他的國家的行為已經不勝列舉，將採購貿易、投資以及觀光旅遊等一切都「武器化」，這是一個不文明，也是不民主的做法，「我們在這個關鍵的時刻，我們也要支持日本，能夠有效的去穩定局面阻止中共的霸凌行為。」
