中國禁日輸入水產.和牛 台灣業者：價格有望下修

台北市 / 綜合報導

中國在這波抗議中，先禁止日本銷售海鮮，隨後又傳出，他們點名日本和牛也不能銷入！雖然爭議剛爆發幾天，是否會嚴重影響日本仍有待觀察，但我們實際詢問台灣火鍋業者，他們表示，這些產品進不去中國，未來台灣或許能拿到較多的貨量，價格也有議論空間。而為了相挺日本度過難關，總統賴清德特地發出自己的午餐，有不少食材來自日本，也讓不少民眾直呼要跟進，讓這些產品都到台灣來。

來哦來哦，活跳跳生猛海鮮，喜歡的點上桌，變成你喜歡的樣子，有帝王蟹牡蠣鮑魚拼盤，來自日本的海鮮，深受不少人喜愛，不過現在中日關係緊張，像這樣的好料，全被中國拒於門外，日本有料的還有這，油花均勻分布的和牛，送進口中大滿足，但牠也成了中國點名對象，傳出中國原先擬定，將重新開放日本和牛，現在也暫停進口協議，那有可能因此利於台灣嗎。

廣告 廣告

頂級精品鍋物老闆林建宏說：「希望大概未來在一週之後，我覺得在中盤跟大盤商的價格，應該會稍微往下修一點，干貝一盒大概約莫差不多1200元左右，之前的事件出來的話，大概會下修2-300元，那和牛的部分，每公斤可能也會調整1-200元。」

網友也熱烈討論，牛牽不進中國，那都牽來台灣好了，來哦我們一起吃和牛哦，拜託拜託都賣給我們吧，也有人期待，和牛或許會更便宜嗎，民眾說：「和牛也沒有傾銷這個問題，不會因為他今天失去中國大陸的市場就沒有人吃，對我來說，這個價格我負擔得起，我有想吃我就吃。」

民眾說：「如果說今天價格有比較優惠的話，那當然可以讓台灣的一些消費者有更多的選項。」總統賴清德說：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」中國對日本和牛海鮮say no，總統賴清德則say yes，他分享自己的午餐，有北海道干貝鹿兒島鰤魚，舉國上至下挺日展現台日友好，不過想吃日本和牛，得墊墊荷包幾兩重，因為進口台灣價格不 菲 ，未來銷不進中國，價格有沒有可能下跌，似乎還得多多觀察。

原始連結







更多華視新聞報導

關係急凍！中國抵制日本旅遊 官方頻勸民眾退訂

中國禁日本水產！賴清德秀午餐「壽司+味噌湯」力挺 安倍也曾曬「鳳梨照」送暖

貿易施壓日本 政院：中國應停止挑釁行為

