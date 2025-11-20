中國禁止日本水產進口 林佳龍：台灣要挺日

▲林佳龍表示，中國以經濟霸凌其他國家的例子，已是不勝枚舉。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引爆中日關係緊張，中國昨通知日本政府，將停止進口日本水產品。對此，外交部長林佳龍今（20）日表示，中國以經濟霸凌其他國家的例子，已是不勝枚舉，在這關鍵時刻，台灣要支持日本、穩定局面。

日媒共同社昨報導，日本政府相關人士透露，中國政府已向日方通報將暫停進口日本水產品；中國外交部發言人毛寧則稱，「日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料」。

對此，林佳龍受訪時回應，中共利用經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家的例子，已經是不勝枚舉，過去他們對台灣文攻武嚇、操弄採購、貿易、投資以及觀光旅遊，把一切武器化，這是一個不文明，也不民主的做法。

林佳龍強調，在這關鍵時刻，台灣要支持日本有效地穩定局面，阻止中共的霸凌行為。

對於副總統蕭美琴副總統接受外媒專訪時，談到國民黨主席鄭麗文近日稱俄羅斯總統普丁「不是獨裁者」一事時說，「執政黨完全不認同」這樣的說法。

林佳龍則說，中俄本身就是動盪的軸心，這是世界公認，北約元首高峰會的聲明也表示，俄羅斯攻打烏克蘭能持續這麼久，背後關鍵的推手就是中國；他呼籲，理念相近的民主國家更要團結，一起因應威權擴張、企圖改變以規則為基礎的國際秩序。

