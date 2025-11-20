中國禁止日本水產進口！賴清德大啖壽司力挺

▲賴清德透過社群平台分享了他的午餐照，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引爆中日關係緊張，中國昨通知日本政府，將停止進口日本水產品。對此，總統賴清德今（20）日透過社群平台分享了他的午餐照，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，雖然文章並未說明，但力挺日本意味濃厚。

日媒共同社昨報導，日本政府相關人士透露，中國政府已向日方通報將暫停進口日本水產品；中國外交部發言人毛寧則稱，「日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料」。

廣告 廣告

賴清德中午透過社群平台分享他的午餐，並寫道，「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，還特別標註，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道帆立貝。

文章發出後，網友紛紛按讚、留言「台日友好」，綠委郭國文留言說，「挺日本海產」，綠委賴惠員則大讚台日友好，議員卓冠廷也附和「台日友好」。

回顧2021年時，中國暫停進口台灣鳳梨時，當時日本前首相安倍晉三也在推特上發布他與台灣鳳梨合影的照片，並大讚「看起來好好吃」，表達對台灣農產品的支持，展現民主夥伴彼此相互支持的真誠友誼。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

睽違百年後再度會香！北港媽祖蒞臨台南永康姑婆廟

台灣2因素能成Google重要夥伴！賴清德宣示：建3座國際級AI實驗室

綠營2026台北、桃園人選難產？徐國勇列名單：不會沒有人