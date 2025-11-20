中國禁止進口日本水產品 林佳龍：支持日本、阻止中共霸凌行為

針對中國宣布暫停進口日本水產品，外交部長林佳龍今天（20日）表示，台灣要支持日本，阻止中共霸凌行為。（資料照片／李智為攝）

中日關係緊張，中國官方除了呼籲民眾勿赴日旅遊外，又宣布禁止中國進口日本水產品。對此，外交部長林佳龍今天（20日）批評，中共用經濟脅迫、軍事威嚇等霸凌其他國家已是不勝枚舉，把採購、貿易、投資以及觀光、旅遊等一切武器化的作法既不文明也不民主。他強調在這關鍵時刻，台灣要支持日本，有效穩定局面，阻止中共霸凌行為。

日本首相高市早苗在的台灣有事論，引起中國不滿，祭出多項反制，日本雖已派官員前往北京溝通，但在會談後，雙方關係持續緊張，現在中國官方除了呼籲民眾不要去日本旅遊外，昨又加重施壓，宣布禁止中國進口日本水產。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。

針對中國宣布暫停進口日本水產品，林佳龍在會前受訪表示，中共用這種經濟脅迫、軍事威嚇，霸凌其他國家已是不勝枚舉，把過去對台灣的文攻武嚇還有操弄，包括採購、貿易、投資以及觀光、旅遊等，一切都武器化。

林佳龍批評，這是不文明也不民主的作法，在這關鍵時刻，台灣也應該支持日本，有效穩定局面，阻止中共霸凌行為。



