中國禁水產輸入「為何日本漁民沒人罵政府」？她對比國旅揭殘酷真相

國際中心／黃依婷報導

高市早苗表態挺台，中國宣布「暫停進口日本水產品」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

日本首相高市早苗日前於國會答詢時對「台灣有事」表態，力挺台灣，旋即被中國駐大阪總領事薛劍嗆聲斬首，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本，隨後又宣布，將「暫停進口日本水產品」。對此，財經網美胡采蘋也分享台日差異「為什麼日本漁民沒人罵政府」。

胡采蘋發文，陸客來台是馬英九總統的政策，此前陸客為零，2008年開放時僅33萬人來台，第二年就逼近百萬，2015年來到高峰，全年418萬人。陸客是世界各國遊客中，最容易受政治氣氛影響的群體，2016年前五個月還在馬英九總統任內，全年還有350萬陸客，之後2017、2018、2019都只有270萬人上下，幾近腰斬。

胡采蘋提到，旅遊業恨死蔡英文，無人不罵，直到新冠疫情爆發，陸客幾乎全斷，至今沒有恢復，今年前八個月僅43萬人，而台灣的國內旅遊，就在長年賺陸客錢、賺好奇心一次性消費的情況下，逐漸失去實力，近年來國旅品質之差、價格之貴，在疫情解封之後，國旅急轉直下，民眾根本不願再去。

胡采蘋表示，這些天看到日本社會應對中共壓迫，實在深有所感，日本即使是在野黨，也不能忍受中國的外交欺壓，日本的官員公開檢討為何要依賴會對自己經濟威脅的國家；日本的漁民不用出口中國，也能把水產賣出兩倍價。日本這個靠品質取勝的國家，沒有人低聲下氣求中共，高市早苗的支持率竟然衝上七成。

胡采蘋猜測，為什麼日本旅遊強而台灣國旅人人罵，為什麼日本漁民沒人罵政府，而是認為出口到中國讓人感到有點怕？為什麼全世界都想蓋晶圓廠，但日本就能比美國更快蓋成台積電熊本廠？為什麼日本始終保持實力，不用在人民幣面前下跪？恐怕是因為他們堅持品質與實力，他們認為品質做好就會有客戶，「而我們的社會就沒有這種決心與覺悟」。

胡采蘋感嘆，國旅實在就是一個最大的教訓，十幾年下來，究竟得到了怎樣的國旅？台灣社會真的要痛定思痛，好好想一想，要賺容易的錢，還是要累積能持久的財富，「我們到底都是用一種怎樣的態度在過生活」。

