中國禁赴日旅遊！台人驚見「銀杏季人潮銳減」 現在去正是時候

中國大陸近期發布禁止赴日旅遊公告，導致日本知名景點人潮明顯減少。許多台灣旅客發現現在正值銀杏觀賞期的大阪公園內，觀光客不如往年眾多，紛紛推薦此時前往日本旅遊。品保協會公布春季旅遊團費，因日幣匯率維持低檔，過年期間售價比往年下降約10%，櫻花旺季也降價約5%。同時，航空業者推出機票促銷活動，飛往沖繩或石垣島的單程機票最低只要777元起，吸引更多旅客把握時機出遊。

日本大阪公園11月下旬正值觀賞銀杏的最佳時期，道路兩旁的銀杏樹已開滿整樹金黃色的葉子。然而，不少台灣旅客發現知名景點的人潮比以往少了許多。這主要是因為中國大陸近期實施禁止赴日旅遊的政策，據傳至少有50萬張機票被取消。許多正在日本旅遊的民眾表示，現在去日本玩非常舒適，人潮不擁擠，是最佳旅遊時機。

品保協會團費參考售價委員會主委白中仁表示，因為供給機位增加，從春節最旺的連續假期到228三連休直至3月，這些時段的價格都比去年同期有所下降。品保協會公布的春季旅遊團費顯示，由於日幣匯率維持低檔，旅行業者調降售價並壓縮利潤，平日售價比去年同期下修約5%。過年最高峰的2月14到19日，售價也比114年調降約5到10%。3月20日春分後的櫻花旺季，目前各家售價也比去年略低約3到5%。

不過，不少民眾也擔心日本熊害問題。品保東北亞日線制價發言人黃清凉建議，要看看12月份是否還有野生動物侵擾的情況發生。黃清凉強調，旅遊團都希望旅客在鄉下地區不要單獨行走，應跟著團體一起活動，因為目前受傷的多是單獨行動的遊客。旅行社大多也會讓客人隨身攜帶熊哨或趨熊噴霧，以確保安全。

目前航空業者也推出優惠支持赴日旅遊，虎航推出飛往沖繩、石垣島單程機票777元起的促銷，日本全航線還有限時9折優惠。此外，明年一到三月的團費與去年同期相比，韓國進入滑雪旺季雖然機票微調漲，但團費及其他成本調降，整體降幅約20%。東南亞價格則是持平，而中南半島包含越南、富國島等地區則降價約5%。專家建議，出國旅遊若能避開寒假、過年和連假，將能以更優惠的價格享受旅程。

