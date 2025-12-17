中國禁赴日雪崩式下滑？謝金河曝數據驚呆：中國近2月增逾128萬人次居冠

財經中心／施郁韻報導

日本公布今年前11月到訪日本旅客，中國觀光客這2個月增加128.1萬人次，仍居首位。（圖／記者藍子瑄攝影）

中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司呼籲，中國公民「近期暫勿前往日本」。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，日本公布今年前11月到訪日本旅客，中國觀光客高達876.58萬人次，這2個月增加128.1萬人次，中國觀光客仍居首位。

謝金河在臉書發文提到，在中國全面封殺日本觀光的禁令下，日本公布今年前11月的到訪日本旅客高達3906萬人次，已超過去年全年的3687萬人次，且今年一定會突破安倍在首相任內提出的服務業出口，全年到訪日本的外國旅客逾4000萬人次的目標。

謝金河說，眾人關注的是中國禁止赴日本旅遊，心想中國觀光客一定出現雪崩般的下滑，結果發現與大家原來想的不一樣。今年前三季中國到訪日本的旅客748.48萬人次，前11個月到876.58萬人次，這兩個月增加128.1萬人次，中國觀光客仍居首位，領先南朝鮮的848.53萬人次。而台灣的觀光客10月59.95萬人次，11月52.24萬人次，前11個月617.5萬人次，位居第三位。

謝金河表示，顯示中國雖禁止國人赴日本旅遊，包括取消航班，仍擋不住中國人赴日觀光旅遊的衝動。台灣今年前11月也超過去年全年的604萬人次，值得一提的是美國客明顯增加。

謝金河提到，日本觀光業之所以吸引人，一方面是日本人的和善，日本的乾淨，景點的美，還有在日本街頭隨便找食物，也很少會遇到不好吃的。

謝金河表示，自己到新潟旅行，對漁村上市的鹽引鮭及村上祭特別有感覺，「在村上的街頭，很多百年老店在餐廳內都掛滿風乾後的鮭魚。在這個淳樸的小村落裡，鮭魚文化撐起全市的經濟及觀光，這是日本觀光的底氣！」

