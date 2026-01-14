中國禁輝達H200！經濟過熱加劇降息疑慮 美股連2黑

美國股市於美東時間14日連續第2個交易日下跌。（示意圖／達志／美聯社）

美國股市於美東時間14日連續第2個交易日下跌，從歷史高點進一步回落，投資人一方面消化最新一批企業財報，一方面密切關注地緣政治局勢的發展。

據《CNBC》報導，標普500指數下跌0.53%，收在6,926.60點；道瓊工業平均指數下跌42.36點，跌幅0.09%，收在49,149.63點；那斯達克綜合指數下跌1%，收在23,471.75點。3大指數已連續第2個交易日同步收黑。費城半導體指數則下滑46.52點或0.60%，收7701.48點。

科技股拖累整體市場表現，尤其是晶片股跌勢明顯。博通（Broadcom）下跌4%，輝達（Nvidia）與美光科技（Micron Technology）均下挫逾1%。《路透社》14日稍早引述知情人士披露，中國海關當局已通知第一線人員，禁止放行輝達的H200晶片進入中國。

此外，富國銀行（Wells Fargo）則是當日表現落後的個股之一，在公布第4季營收不如市場預期後，股價重挫逾4%。儘管美國銀行（Bank of America）與花旗集團（Citigroup）財報表現優於市場預期，股價仍走低，因交易員認為其表現不足以在接近歷史高點的市場水準下，持續支撐股市上行。

在美國總統川普（Donald Trump）9日呼籲改革信用卡利率制度後，金融股本週持續承壓。花旗集團本週以來累計下跌逾7%，美國銀行下跌約6%，富國銀行截至14日收盤也下跌近7%。

即使延後公布的11月生產者物價指數（Producer Price Index，PPI）與零售銷售數據表現穩健，股市仍未能止跌。

飛迅特科技（Facet）投資長葛拉夫（Tom Graff）表示：「如果把這個PPI數據換算成核心個人消費支出物價指數（core PCE）的走勢，我認為數字可能會偏熱一點。如果真是如此，那對聯準會（Fed）來說將是相當大的問題，這會加劇市場對聯準會獨立性的擔憂。」

川普13日持續抨擊聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell），在美國司法部（Justice Department）對聯準會領導人展開刑事調查之際，外界對央行獨立性的疑慮不斷升高。調查消息曝光後，多國央行官員相繼出面聲援鮑威爾。

葛拉夫進一步指出：「如果到了今年下半年，換了1位新的聯準會主席，而當時的經濟情況可能需要升息，或至少明顯不該降息，因為經濟趨於持平、通膨再度回升，交易員一定會為此感到不安。」

地緣政治風險同樣在14日壓抑市場情緒。由於石油輸出國組織（OPEC）的重要成員國伊朗爆發動亂，市場憂心石油供應可能中斷，加上伊朗與美國之間的緊張關係升高，油價在多數交易時段走高。不過，在川普暗示可能不會對伊朗發動攻擊後，油價隨後回落。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）向記者表示：「我們被告知，伊朗境內的殺戮正在停止，已經停止了，正在停止，而且沒有任何處決的計畫。」然而，川普13日才取消與所有伊朗官員的會談，並對抗議者表示「援助正在路上」。當天原油價格上漲逾2%，但隔天14日的最新報價則下跌超過1%。

此外，川普政府也預定於14日與格陵蘭及丹麥官員舉行關鍵會談，川普持續推動美國取得對格陵蘭的控制權。會談前夕，川普態度強硬，直言任何未使格陵蘭成為美國一部分的結果都是「不可接受的」。他在其Truth Social平台發文宣稱：「美國基於國家安全需要格陵蘭。這對我們正在建設的『金穹導彈防禦系統』（Golden Dome）至關重要。北約（NATO）應該帶頭，協助我們取得它。」

