中國禁遊客赴日施壓 日學者喊「幸運」
[NOWnews今日新聞] 由於日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈抗議，中國外交部、文化和旅遊部更接連呼籲民眾避免赴日，企圖向日本施壓。對此，日本前內閣官房參與、經濟學者高橋洋一在社群平台上發文直呼是中國呼籲減少日本旅遊是「天賜良機」，認為可以藉此減少過度旅遊問題，也能同時處理中國人購買房地產問題。
高市早苗於7日在眾議院預算委員會上答辯，指出「台灣有事」有可能成為日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」，此言論引發了中方的強烈反彈。兩國互相召見對方大使表達抗議，形成一輪相互譴責的攻防戰，甚至發展到中國外交部呼籲國民「暫時避免前往日本旅遊」。
高橋洋一17日在社群平台X（舊稱推特）上發文表示，「中國呼籲國民減少赴日旅行，反而是件幸運的事。」他認為，「這有助於改善過度觀光（Overtourism）問題，也能讓經營管理簽證的檢討、以及不動產管制等政策更容易推行。」他進一步將此事與外國人取得不動產的問題連結起來，笑稱「如果他們一直不來，不動產可能就會被沒收了。」
底下網友紛紛表示，括「這就是所謂的順水推舟」、「看來日本人在這個美好的季節裡可以有更多機會旅行了」、「沒有中國遊客，日本旅遊的吸引力反而更強了（笑）」。不過也有網友認為，除非禁止出國或收回護照，否則中國人還是會像以前一樣蜂擁而入。」
