中國禁電動車「隱藏式門把」！開全球先河

[NOWnews今日新聞] 中國工業和信息化部2日發布新安全標準，規定在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手，新規將於2027年1月1日起上路，已獲得型式批准的車型，應於2029年1月前修改其設計。中國成為世界上第一個頒布隱藏式門把禁令的國家，預期將會對行業規範帶來影響。隱藏式門把設計首見於特斯拉（Tesla），之後許多電動車廠商跟進，但在安全問題上存有隱憂，已發生多起疑似車輛在事故後無法正常開啟車門的案例。

綜合中國媒體報導，北京於2025年5月就針對汽車門把啟動了安全技術要求規範制定工作，40多家國內汽車廠商、零件供應商和檢測機構均有參與，經過多輪討論後擬定草案，草案中就已提到將要禁止隱藏式門把，而工業和信息化部則是在2日正式公告。

公告中明定所有在中國銷售的汽車都必須配備機械釋放車門外把手，並且具體規範門把在車門的位置以及手部操作空間的大小，要求車內門把必須有明確的說明標誌，解決操作不便和事故後無法開啟的問題，消除隱藏式車門把手可能產生的安全隱患。

隱藏式門把設計因特斯拉成名，中國也有許多電動車廠跟進，如小米就採用了類似設計，去年小米發生兩次撞車事故後起火，車上乘客未能順利逃生的悲劇，雖然調查結果尚未出爐，但許多看法都將矛頭指向隱藏式門把。特斯拉本身也正遭到美國與歐盟相關單位的安全調查，門把無法打開在多起事故中被認為是救援困難的原因之一。

Automobility創辦人魯索（Bill Russo）表示，「中國正在從最大的電動汽車市場，轉型為新汽車技術監管規則的制定者」。魯索認為，「北京率先行動，可以利用其龐大的國內市場，鎖定中國和外國汽車製造商在當地必須遵守的安全標準。這些標準最終可能會隨著中國電動汽車出口而推廣開來，並影響全球規範」。

