中國福建艦入列! 中美航母戰力大比拚 中暗藏「這款」新型艦載機 連美國都沒有
[Newtalk新聞] 隨著解放軍福建艦的服役，中國海軍正式迎來了首艘電磁彈射型航空母艦，也終於擁有了一款可以拿來跟美國航母做比較的軍艦，最大的缺陷是，它不是核動力航母。
雖然福建艦的噸位、續航與彈射器數量依然不如美國的核動力航母，但是航母的核心戰鬥力還是艦載機。
目前美國航母艦載機部隊主要由艦載多用途戰機（F/A-18與EA-18G）、艦載隱身戰機（F-35C）、艦載預警機（E-2D）與艦載直升機（SH60與MH-60R）這四大類組成。
其中艦載多用途戰機與艦載隱身戰機的攜帶量通常在 50-55 架左右，艦載預警機數量約為 5 架，艦載直升機總數約為 15-20 架，一艘美國航母的艦載機總數在 80 架左右。
中國作為後來者，航母艦隊的構建、艦載機聯隊的編制都會參考美國，從福建艦目前的艦載機配置跟美國航母大差不差，同樣是艦載多用途戰鬥機（殲-15T與殲-15D）、艦載隱身戰機（殲-35）、艦載預警機（空警-600）、艦載直升機（直-18或者直-20系列）。
目前中國航母艦隊最大的問題還是遠洋反潛能力較為薄弱，沒有配備艦載固定翼反潛機，只能由航母與護航艦艇攜帶的直-9、直-28、直-18F、直-20F 進行反潛作業，平心而論，美國目前的艦載直升機水準還是要優於中國的， SH-60 的綜合性能代表目前世界一流水準，是直-20F 追趕的目標。
除了反潛能力較弱之外，中國的航母艦載機在其它方面可與美國比拚。比如同樣作為多用途艦載機，殲-15T 與 F/A-18 「超級大黃蜂」的戰力還有的拚。
在反艦導彈方面，解放軍鷹擊-15 服役後，福建艦的艦載機聯隊具備了防區外超音速反艦打擊能力，不必繼續依靠亞音速的鷹擊-83 去執行反艦作戰任務。
而美國的航母艦載機如今使用的是AGM-84「魚叉」反艦導彈或者 AGM-158C 隱形反艦導彈，這兩種導彈均為亞音速反艦導彈，突防能力相當有限，而且一架 F/A-18 通常只能攜帶 2枚。
而在隱形艦載機方面，F-35C 是一款不錯的多用途隱形戰機，卻不是優秀的多用途隱身艦載機，光是單引擎設計就讓美國海軍非常不滿了。
福建艦配置的殲-35 戰機彈倉雖然沒 F-35 那麼大，容納空對空導彈足夠了，確保了氣動外形更利於空戰。
最後則是艦載預警機，作為擁有後發優勢的解放軍空警-600，雷達性能自然不會差了，至少能保證不會比美國的 E-2D 差。
除了上述 4 款艦載機，中國的航空母艦與兩棲攻擊艦還會搭載艦載無人機，在北京九三大閱兵上，一款外形酷似攻擊-11 的艦載無人機就亮相了，外界稱其為攻擊-21。與攻擊-11 相比，攻擊-21 的翼展明顯加大，並且採用了折疊翼結構，升降副翼改為了內外兩段式。
就在前幾天，攻擊-21 無人機試飛中放下著艦尾鉤的畫面曝光了，完成全部測試後就能成為艦載無人機了。而且從「攻擊」這個名字就能看出，中國的艦載無人機具備隱身突防與精確打擊能力，能夠賦予中國航母獨特的優勢。
美國曾打算研發艦載無人攻擊機，但是X-47B 專案已經夭折，最後搞出了一個「黃貂魚」無人加油機。中國的攻擊-21 憑藉著隱形性能與無人屬性，代替有人艦載機執行高危作戰任務。並且還能在最前線執行電子戰、預警、導彈中繼制導任務，大大拓展了艦載機部隊的作戰靈活性。
