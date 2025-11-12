中國福建號成軍 美專家：第一島鏈內難發揮
中國第3艘航空母艦「福建號」5日在海南三亞軍港正式入列，由中國國家主席習近平親自主持授旗儀式並登艦視察，宣示北京邁向藍水海軍的重要一步。
中國官方強調，「福建號」採平直飛行甲板與電磁彈射（EMALS）系統，可搭載殲-35匿蹤戰機與空警-600預警機，被視為中國軍事現代化的象徵。然而，多位美國與亞太軍事專家指出，福建號的戰略價值仍被高估，其實戰功能遠不如宣傳聲勢。
CSIS專家：第一島鏈內難發揮戰力
美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議主任 Greg Poling 表示，福建號對中國領導層而言象徵「藍水海軍夢」的成形，但若以實戰角度觀察，「航母在第一島鏈內幾乎派不上用場」，因台海與南海海域狹窄、敵方反艦導彈密集，一旦進入戰區反而容易成為攻擊標靶。Poling 指出，北京強調航艦現代化更多是「政治威懾與形象工程」，而非即刻具備作戰效能的戰略工具。
福建號受限於常規動力 續航力不敵美軍核動力航母
此外，美國海軍情報辦公室（ONI）報告指出，雖然福建號使用電磁彈射技術，但其同時起降與多架次出擊能力仍不及美軍「福特級」核動力航母；由於採用常規推進系統，續航力受限，每行駛約萬海里便須補給，無法長期維持遠洋部署。美方專家亦質疑其EMALS穩定性，指出美國自身在福特級航母上也曾遭遇可靠度問題，中國能否克服仍屬未知。
政治象徵大於軍事實效
軍事學者普遍認為，福建號雖提升中國海軍外展能力，但短期內更像是技術驗證與體系整合的「實驗平台」。其政治象徵意義大於軍事實效，真正挑戰美國在印太的海權優勢仍言之過早。
若投射至台海戰場，其操作風險與生存壓力極高。綜合來看，福建號的入列標誌著中國造艦技術的進步，卻也凸顯了遠洋後勤與系統成熟度的瓶頸，這艘巨艦目前仍是中國海軍藍水夢中的「實驗性旗艦」，而非能改變戰局的主力戰艦。
