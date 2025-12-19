中國福建號首經台海，台灣危險了？專家揭航母致命弱點：看似有戰力但不必怕

中共航空母艦福建號16日穿越台灣海峽，引發關注。對此，國防部前視察盧德允在節目中表示，中共航空母艦「福建號」通過台灣海峽的性質與郵輪大船通過一樣，且航空母艦若靠近陸地，對航空母艦本身非常危險，大眾不需過於擔心。

盧德允在網路節目《盧德允視察中》提到，中共航空母艦「福建號」日前通過台灣海峽北上，許多人將此事賦予很大的意義，還有人稱其為第一次通過台灣海峽。不過福建號上既沒有艦載機，旁邊也沒有特別大群的護航軍艦，所以這並不是特別的海上活動，甚至不是軍事活動，僅是一般性的活動，與郵輪大船通過台灣海峽的性質相差無二，沒有特別值得一提之處。

廣告 廣告

盧德允直言，就算福建號上載滿殲35匿蹤艦載機、殲15彈、反潛直升機等艦載機，雖然看似有很大的戰力，但其實不須太過懼怕，因為中共的航空母艦對台灣而言，事實上沒有構成威脅。中共的航空母艦以目前全世界武器裝備的效能和射程而言，航空母艦若靠近陸地，航空母艦本身是非常危險的。

盧德允指出，中共航空母艦通過台灣海峽之所以會被賦予重大意義、重要性，不過是有心人士為賦新詞強說愁，將此事賦予很多非常嚴重、強加解讀的意義。

盧德允透露，大眾不需擔心，一旦台海爆發軍事衝突時，中共的福建號、遼寧號和山東號也不會對台灣構成實質上的威脅，因為其本身的安危都有問題，更別提對台灣構成威脅。中共對台灣構成的軍事威脅是顯而易見的，包括大量的彈道飛彈、遠程導引火箭和大量無人機，以及中共可能對台灣實施隔離，甚至封鎖阻斷能源輸入，這才是明顯而立即的威脅。

更多風傳媒報導

