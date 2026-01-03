中國秀衛星照片恐嚇沈伯洋 外交部：喪失文明底線
〔記者方瑋立／台北報導〕中國官媒配合網紅操作，針對性攻訐民進黨立委沈伯洋，近日更以衛星影像公開其居住及工作地點等資訊遂行威嚇。外交部今(3)日對中國此長臂管轄及跨境鎮壓的惡劣行徑予以嚴厲譴責，痛批中國喪失文明底線，令人深為不齒。外交部重申，兩岸互不隸屬，中國對我國人民無管轄權。
外交部今天指出，中國官媒繼揚言全球抓捕我國立法委員沈伯洋後，近日更進一步用肉搜這種數位威權的卑劣手法，威脅我國國民的安全，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，不但已違反「世界人權宣言」、「公民與政治權利國際公約」有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」之保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。
外交部對中國恐嚇我國人，並企圖遂行其長臂管轄及跨國鎮壓的惡劣行徑予，以嚴厲譴責；外交部並嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。
外交部再次重申，中國對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。
外交部表示，將持續與政府相關部會密切協作，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人的安全；並同時呼籲國際社會，同聲譴責中國迫害人權隱私的惡劣行徑，共同阻止中國濫施長臂管轄與跨國鎮壓的不當行徑。
