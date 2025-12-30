中國秀「俯瞰101」喊無人機拍的 國防部打臉：典型認知戰！沒逾24浬

記者陳思妤／台北報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日起無預警宣布實施「正義使命－2025」圍台軍演，中國官媒《央視》還釋出俯瞰台北101大樓的畫面，聲稱是解放軍的無人機拍攝。不過，國防部今（30）日打臉，「典型認知戰」，大型無人機無逾越我24浬。

解放軍東部戰區宣布，29日起在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

而中國官媒《央視》29日晚間還釋出畫面，聲稱是解放軍無人機俯瞰台北101，畫面引起討論。

不過，國防部發言人臉書現時動態、Threads都發文打臉，是「典型認知戰」，喊話國人勿受操弄，也歡迎對攝影及後製有興趣的大家一起判讀。國防部強調，「大型無人機無逾我24浬，國軍日以繼夜持續監控」。

