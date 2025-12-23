中國私人影院提供「陪侍服務」！299元就可做1事

國際中心／張予柔報導



「私人電影院」原本標榜私密、沉浸式觀影體驗，中國多個城市卻被揭露已經變調。從西安、成都到三亞，多家私人電影院被指暗中提供有償陪侍甚至變相色情服務，還標榜可以「過夜」，讓單純想看電影的消費者反而成了不受歡迎的人。事件曝光後，警方陸續出手，相關經營者遭刑事拘留，陪侍人員也被處以行政處罰。









私人電影院被爆料有提供特殊「服務方案」，價格越高服務內容也越露骨。（圖／翻攝自微博）

根據《荔枝新聞》報導，派員實地暗訪發現，一家名為「築夢私人電影院」的店家被點名爭議最大，顧客入內後，服務人員要求先進包廂，再透過手機展示所謂的「服務方案」。最低消費人民幣299元起，可安排女性進房陪坐觀影、聊天並有身體接觸，價格越高，服務內容暗示也越露骨；人民幣799（約新台幣3575元）元套餐，可更進一步的肢體互動，包括隔衣觸碰胸部；人民幣1499（約新台幣6707元）元套餐，則可同時安排兩名女性進房服務。

部分私人電影院傳出若顧客只想看電影就會被拒絕接待。（圖／翻攝自微博）

若顧客表明僅想看電影，服務人員則態度驟變，以「不接待此類消費」為由，要求顧客離場。走廊間，甚至可見穿著清涼的女性來回穿梭。類似亂象也蔓延至成都與三亞，私人電影院實際營業地點與網路標示不符，須先電話聯繫才告知房號，形同刻意規避查緝，店員更直言多數顧客並非為觀影而來，並暗示可安排陪侍甚至過夜服務，部分業者還主打「通宵包廂」、不需登記身分證，形同變相經營旅館。至於旅遊勝地三亞，則有電影院透過社群軟體私下傳送價目資訊，將非法行為包裝成所謂「互動遊戲」，遊走法律灰色地帶，業者還會頻繁更換房號與地點。

中國警方隨後發布通報，表示已對涉案電影院展開查處。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後，中國警方隨後發布通報，表示已對涉案電影院展開查處。西安雁塔警方指出，「築夢私人電影院」多名經營者因非法牟利、造成不良社會影響遭刑事拘留，相關陪侍人員則被處以行政處罰；三亞警方亦宣布，涉案私人電影院負責人被刑拘，並同步展開清查行動。

