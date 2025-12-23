中國私人影院逼點女陪侍！大玩摸胸可帶出場

▲中國多地的「私人影院」被爆出暗藏情色交易，提供色情遊戲、美女陪侍等服務，甚至可以「外帶回家」。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國近期多地被爆出偽裝成「私人影院」的情色場所，提供美女陪侍與顧客互動，甚至還可以「外帶」，顧客若不接受特殊服務還會被趕出店外。相關店家被曝光後，警方已拘留、懲處多名涉事經營人員。

綜合中媒報導，成都、西安、三亞、大理等多地，被爆出有許多「私人影院」是在提供美女陪侍、過夜等情色服務。事發起源是西安一間「西安築夢私人影院」，因要求強迫消費人民幣299元起的異性陪侍套餐，拒絕接待單純觀影者，在網路上被曝光，引發當地警方調查。

媒體披露，該間私人影院會在顧客進入包廂後，店員才拿手機介紹消費模式，服務項目明確標示「有償陪侍」，該店要求最低消費人民幣299元（約1336台幣）的女孩陪侍套餐，其他還有人民幣799元（約3573台幣）的隔衣摸胸、人民幣1499元（約6704台幣）的兩女服務等。

成都武侯區「雲水謠私人影院」也是掛羊頭賣狗肉，甚至還被媒體爆出有「玩遊戲」項目，包含「暴力撕絲襪10秒」等擦邊遊戲，還傳出店員會暗示顧客可以將陪侍女孩「外帶回家」過夜。

海南三亞的「貝貝私人影院」則是違法提供「免登記過夜服務」，顧客可以在該影院過夜，但無需像入住飯店一樣登記身份，該影院同樣也有分級報價，提供情色服務如「摸胸、舌吻」等，店員還毫不避諱地說女陪侍可以穿女僕裝、空姐、女高中生等制服，有需要可以帶走過夜。

▲中國多地的「私人影院」被爆出暗藏情色交易，提供色情遊戲、美女陪侍等服務，甚至可以「外帶回家」。（圖／翻攝自微博）

這些「私人影院」被曝光後，當地警方也出手搜查，三亞市公安已拘留「貝貝私人影院」的經營人，並對3名員工19至25歲的員工進行行政處罰；西安市公安也已拘留「築夢私人影院」的4名經營人，並對3名陪侍進行行政處罰；成都也有兩家私人影院因未落實留宿登記被整改，1家因提供陪侍服務被取締，共8人被處罰。

但警方查處後，成都的私人影院改名繼續營業，西安築夢影院在民警離開後半小時就恢復服務。在「美團」、「高德」等線上平台上，還有「戀愛體驗」、「SSS級助教」等曖昧宣傳；違法場所藏身商住樓，採用「做遊戲」等暗語代指色情服務，警方穿制服檢查時店家提前清場，取證困難。

微博上有許多網友熱議：「私人影院動了誰的蛋糕？」「管閒事」、「我喜歡撕黑絲」、「評論區嫖蟲挺多啊」、「吃飽了撐著沒事幹啊，食品安全怎麼不這麼積極？」「這不就是色情場所嗎？」「現在明目張膽搞涉黃了」。

