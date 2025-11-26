中國科大集郵社學子設計鐵道郵票 為青春留下美好回憶

新竹郵局當年配合富岡鐵道藝術節及集郵社成果展，專門設計有火車及白鷺鷥的郵戳，提供郵友及鐵道迷蓋戳。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

中國科技大學集郵社配合二０二五富岡鐵道藝術生活節，學子之集郵作業以與鐵道有關為主，經新竹郵局行銷科評選，前三名同學依序係蕭祐安、謝孝信、劉萱欣。

位在北湖車站旁的中國科大，集郵社學子設計鐵道郵票，為青春留下美好回憶。（記者彭新茹攝）

集郵社指導老師鄧素君表示，中國科大就位在富岡的隔壁，富岡鐵道藝術節甫辦的第一年，中國科大學子就協助其導覽解說，為生活節提供不少創意。因此，為讓現在的學子亦能認識富岡鐵道藝術節，特別請學子設計郵票，以鐵道為主題，由學子盡情發揮。拿下第一名的蕭祐安同學作品，即係以蒸汽火車為主題，十分貼切符合今年的「懷舊時光」主題，因此特別受到新竹郵局的青睞。

廣告 廣告

新竹郵局局長吳進益表示，第一年的富岡鐵道藝術節，當時他時任行銷科科長，當年配合此活動，新竹郵局還特別設計郵戳，於中國科大新竹校區設全國郵友來此蓋戳，讓不少人重溫當年手寫溫度的美好回憶。

中國科大學務長羅旭壯指出，當年他時任觀管系系主任，行前還特別為學子作導覽培訓，同時安排學子考取自行車導覽資格，也安排學子認識富岡機場，瞭解火車的維修，及認識全台唯一在火車車廂的土地公，讓學子更認識在地文化，這些珍貴的經驗，都成為學子日後步入社會後，非常重要的職場養分。

鄧素君說，富岡是自己的娘家，五十年皆未變化，自民國一０八年首屆的富岡鐵道藝術節後，富岡開始有了轉變，而大家所熟悉的韓團歌手舒華，就是富岡子弟。富岡從小對外的交通工具，就是臺鐵的普通車，看到有這麼多人支持臺鐵，心裡著實高興。

中國科大集郵社學子表示，學校就位在北湖車站旁邊，因此從外縣市來學校上課，搭火車成為他們青春歲月非常重要的記憶，很高興老師出郵票作業，為大學生活留下青春無敵的美好回憶。